أخصائية نفسية: الانفتاح التام دون قيم يدمر النشء

الرياض (صدى):
حذرت الأخصائية النفسية عائشة عبدالكريم السعدون، من الانفتاح التام دون قيم تحافظ على النشء وهذه نصيحتها للأهل.
وقالت "عائشة" عن أهمية الحفاظ على القيم: "الجميع بإمكانة مواجهة الانفتاح العام بزرع القيم الأساسية لأنها تحدد الطرق التي يمكن أن أسلكها.. القيم مهمة للفرد"، وفقًا لقناة "الرسالة".
وأضاف: "الفرد اللي ما عنده القيم لا يعرف هو وين رايح ولا يمتلك رسالة ويتولد مجتمع لا يوجد به قيم ويتأثر بالأفكار الدخيلة فالانفتاح على الخارج هام لكن وجود قيم وطنية دنية وثقافية تحافظ على التميز والاختلاف لدى النشء".