نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أخصائية نفسية: الانفتاح التام دون قيم يدمر النشء

منذ 7 ساعات
1940
1
أخصائية نفسية: الانفتاح التام دون قيم يدمر النشء

الرياض (صدى):
حذرت الأخصائية النفسية عائشة عبدالكريم السعدون، من الانفتاح التام دون قيم تحافظ على النشء وهذه نصيحتها للأهل.

وقالت "عائشة" عن أهمية الحفاظ على القيم: "الجميع بإمكانة مواجهة الانفتاح العام بزرع القيم الأساسية لأنها تحدد الطرق التي يمكن أن أسلكها.. القيم مهمة للفرد"، وفقًا لقناة "الرسالة".

وأضاف: "الفرد اللي ما عنده القيم لا يعرف هو وين رايح ولا يمتلك رسالة ويتولد مجتمع لا يوجد به قيم ويتأثر بالأفكار الدخيلة فالانفتاح على الخارج هام لكن وجود قيم وطنية دنية وثقافية تحافظ على التميز والاختلاف لدى النشء".

 

القيم
النشء
الانفتاح
الأفكار الدخيلة
القيم الوطنية
القيم الثقافية

التعليقات

الحربي🦅
الحربي🦅 عدد التعليقات : 7420
منذ ساعة
للأسف الشديد حنا من أكثر الشعوب الي بدأت بالانفتاح بشكل سريع ومفاجئ وهذا الانفتاح بعضه للأسف الشديد مخجل جداً ولقد رأينا أناس يقلدون الغرب بشكل محرج ولايمت صلة لعاداتنا وتقاليدنا، ولازم نميز ونفهم هنالك انفتاح فكري وانفتاح حضاري ، والمقصد ان التطور لبس فقط بالشكل بالملابس وغيره...الخ لا التطور هو بالفكر والأخلاق الحميده فقط.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

007😎
الأناناس🍍والكيوي🥝 والليمون 🍋 هاؤلاء هم من يخفض الوزن بسرعة هائلة هذا غير الفوائد العظيمه الموجوده بها بشكر تزيد النعم 💯
العدناني
وأوضحت الجهات المختصة، أن للمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية، نتمنى لو ما كان هذا القيد موجود لأن...
007😎
أهم شيء أن الإنسان يبتعد عن السكر والسكريات والجنك فود اي المؤكلات السريعه وبس ينحف
العدناني
بدون السلاح ما يسوى
ابو عمار
اوكي ممتاز جدا

أخر الأخبار

اعتراض طائرة مسيّرة حوثية ثالثة تجاه خميس مشيط
اعتراض طائرة مسيّرة حوثية ثالثة تجاه خميس مشيط
منذ 36 دقيقة 1318
فرص تدريبية عبر "تمهير" بشركة الصافي دانون المحدودة
فرص تدريبية عبر "تمهير" بشركة الصافي دانون المحدودة
منذ 46 دقيقة 1191
سجانة إسرائيلية تعترف: غلبني النعاس لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين
سجانة إسرائيلية تعترف: غلبني النعاس لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين
منذ 52 دقيقة 1439
الرفاعي: إذا لم يتمكن تراكتور من تأمين 20 لاعب يعتبر منسحبًا أمام النصر
الرفاعي: إذا لم يتمكن تراكتور من تأمين 20 لاعب يعتبر منسحبًا أمام النصر
منذ ساعة 1435
الإطاحة بـ 3 أشخاص سرقوا 30 ألف ريال من محل تجارى بجدة
الإطاحة بـ 3 أشخاص سرقوا 30 ألف ريال من محل تجارى بجدة
منذ ساعة 1395
أردنية لم تتحمل وفاة زوجها المصري وتلحق به بعد 40 دقيقة!
أردنية لم تتحمل وفاة زوجها المصري وتلحق به بعد 40 دقيقة!
منذ ساعتين 693
فيديو.. مختص: على الفتيات رفض الوظائف التي تطلب كشف الوجه
فيديو.. مختص: على الفتيات رفض الوظائف التي تطلب كشف الوجه
منذ ساعتين 1803
فتاة تنتحر هربًا من ممارسة الرذيلة
فتاة تنتحر هربًا من ممارسة الرذيلة
منذ 3 ساعات 1084
السفير المعلمي: استهداف الحوثي للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة
السفير المعلمي: استهداف الحوثي للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة
منذ 3 ساعات 1406
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط
منذ 4 ساعات 1449