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شاهد.. نساء طالبان ينظمن مظاهرة للاحتجاج على أمريكا وطالبي الحرية ويرددن "لا نريد ديمقراطية"

منذ ساعتين
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شاهد.. نساء طالبان ينظمن مظاهرة للاحتجاج على أمريكا وطالبي الحرية ويرددن "لا نريد ديمقراطية"

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، نساء طالبان ينظمن مظاهرة للاحتجاج على أمريكا وطالبي الحرية في أفغانستان، اعتراضا على المسيرات النسائية للأفغانيات في شوارع كابل.

وبدا في الفيديو، نساء طالبان يحتججن على أمريكا وطالبي الحرية، حيث رددن هتافات كثيرة وأبرزها "الموت الموت لأمريكا، موت الموت لطالبي الحرية، لا نريد ديمقراطية، نساء بلا حجاب لا يمثلن المرأة الأفغانية، نحن ممثل المرأة الأفغانية".

وكان عناصر طالبان اعتدوا على النساء بالضرب المبرح بالعصي في شوارع كابل، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص على النساء في أحد الشوارع بكابل، مما دفعهن لطأطأة  روؤسهن والصراخ بصوت عال.

أمريكا
أفغانستان
نساء
مظاهرة
طالبان
كابل
الحرية
الاحتجاج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133811
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههه حريّة امريكاااا ....يا للعجب العجاب....!!!!!!

.. حرّية امريكا كجنة المسيخ الدجال .. جنته نار وناره جنه .. هذه هي حرّية امريكا وديموقراطيتهاا..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133811
منذ 53 دقيقة
ههههههههههههههههههههه حريّة امريكاااا ....يا للعجب العجاب....!!!!!!

.. حرّية امريكا كجنة المسيخ الدجال .. جنته نار وناره جنه .. هذه هي حرّية امريكا وديموقراطيتهاا..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ميكي ماتش
د محمد ماجد بخش
خدامة الحكومة يا بيه
د محمد ماجد بخش
حلوة عبايتها.. يكشحوا.. وتقصد بها التنبيه بالأضواء العالية ليلاً أو نهارا .. في لندن التكشيح إذن بالسماح لك بالعبور .. وهنا العافية في الشحم...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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