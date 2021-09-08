شاهد.. نساء طالبان ينظمن مظاهرة للاحتجاج على أمريكا وطالبي الحرية ويرددن "لا نريد ديمقراطية"

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، نساء طالبان ينظمن مظاهرة للاحتجاج على أمريكا وطالبي الحرية في أفغانستان، اعتراضا على المسيرات النسائية للأفغانيات في شوارع كابل.
وبدا في الفيديو، نساء طالبان يحتججن على أمريكا وطالبي الحرية، حيث رددن هتافات كثيرة وأبرزها "الموت الموت لأمريكا، موت الموت لطالبي الحرية، لا نريد ديمقراطية، نساء بلا حجاب لا يمثلن المرأة الأفغانية، نحن ممثل المرأة الأفغانية".
وكان عناصر طالبان اعتدوا على النساء بالضرب المبرح بالعصي في شوارع كابل، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص على النساء في أحد الشوارع بكابل، مما دفعهن لطأطأة روؤسهن والصراخ بصوت عال.