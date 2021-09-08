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بالفيديو.. السلطات الإماراتية تتدخل في قضية دانة المساعيد

منذ 56 دقيقة
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بالفيديو.. السلطات الإماراتية تتدخل في قضية دانة المساعيد

أبوظبي (صدى):
كشف الإعلامي الكويتي أبوطلال الحمراني، أن السلطات الأمنية الإماراتية تدخلت من أجل الوقوف على قضية الممثلة الكويتية الأردنية المقيمة في الكويت دانة المساعيد بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل عائلة والدها.

وقال "الحمراني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكراً للسلطات الأمنية الإماراتية على سرعة الإستجابة والوقوف على قضية الفتاة الأردنية من أم كويتية".

وتابع: "استنجدت الفتاة عبر الفيديوهات من أبوظبي ونتمنى لها السلامة وصلاح الحال"، مفعلاً هاشتاج أنقذوا دانة المساعيد.

ونشر "الحمراني" مقطع فيديو لـ "دانة" تبكي فيه وتطالب فيها بإنقاذها مؤكدة أنها قدمت بلاغًا للجهات الأمنية من أجل حمايتها وأنها لا تستطيع عيش حياة طبيعية بسبب التهديدات.

وكانت الفنانة الأردنية المقيمة في الكويت دانة المساعيد، قد كشفت عن تعرضها للتهديد من قبل عائلة والدها في الأردن، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة الترند على "تويتر" حيث ناشد المتابعون بضرورة انقاذها.

 

تويتر
القتل
دانة المساعيد
أبوطلال الحمراني
السلطات الإماراتية
تهديدات دانة المساعيد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133787
منذ 18 دقيقة
تماام ..

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أحدث التعليقات

محمد
وسيلة من وسائل تطفيش الموظف وان تعددت المسميات
أبو عبدالله الحربي
ارحب طويق صورة الشموخ والطيبة والقوة حبيب الشعب ⚘
أبو عبدالله الحربي
الانضباط الوظيفي ان لاتسرق أو تزور أو تستغل الوظيفة لمارب شخصية هذا المتعارف عليه شرع وقانون.
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
كاسف الكاشغ
باكستاني ابو ريحة بكس بلوشي وبخش

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