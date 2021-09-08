بالفيديو.. السلطات الإماراتية تتدخل في قضية دانة المساعيد

أبوظبي (صدى):
كشف الإعلامي الكويتي أبوطلال الحمراني، أن السلطات الأمنية الإماراتية تدخلت من أجل الوقوف على قضية الممثلة الكويتية الأردنية المقيمة في الكويت دانة المساعيد بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل عائلة والدها.
وقال "الحمراني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكراً للسلطات الأمنية الإماراتية على سرعة الإستجابة والوقوف على قضية الفتاة الأردنية من أم كويتية".
وتابع: "استنجدت الفتاة عبر الفيديوهات من أبوظبي ونتمنى لها السلامة وصلاح الحال"، مفعلاً هاشتاج أنقذوا دانة المساعيد.
ونشر "الحمراني" مقطع فيديو لـ "دانة" تبكي فيه وتطالب فيها بإنقاذها مؤكدة أنها قدمت بلاغًا للجهات الأمنية من أجل حمايتها وأنها لا تستطيع عيش حياة طبيعية بسبب التهديدات.
وكانت الفنانة الأردنية المقيمة في الكويت دانة المساعيد، قد كشفت عن تعرضها للتهديد من قبل عائلة والدها في الأردن، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة الترند على "تويتر" حيث ناشد المتابعون بضرورة انقاذها.