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سفارة المملكة في واشنطن تُرحب بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر

منذ 4 ساعات
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سفارة المملكة في واشنطن تُرحب بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر

واشنطن (صدى):
 

صدر عن سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بياناً فيما يلي نصه:

ترحب سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

دعت قيادة المملكة العربية السعودية إلى الكشف عن جميع المواد المتعلقة بالهجمات بشكل مستمر خلال العشرين عاماً الماضية. وقد طالبت المملكة دوماً بالشفافية فيما يتعلق بمأساة الحادي عشر من سبتمبر. وكما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر ونشر ما يسمى بـ "28 صفحة"، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أيّ من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها.

وأي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. وكما أكدت إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة، فقد أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت الجرائم الشنيعة التي ارتكبت ضد حليفها وشريكها الولايات المتحدة.

تدرك المملكة جيداً واقع التهديدات التي يمثلها تنظيم القاعدة من خلال أيديولوجيته وأفعاله الإرهابية. وقد كانت المملكة، إضافة إلى الولايات المتحدة، الهدف الرئيسي لتنظيم القاعدة، حتى قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ولم تدخر المملكة، إلى جانب الولايات المتحدة، أي جهد في مواجهة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله.

وتفخر المملكة بسجلها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجيتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف، وإضعاف ودحر المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء منطقتنا.

إن المملكة شريك رئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. وقد واجه بلدانا معاً تنظيم داعش في العراق وسوريا، وألحقنا، ضمن نجاحات أخرى، خسائر كبيرة بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش في اليمن. ولا شك أن العمل المنسق بين المملكة والولايات المتحدة لمواجهة المخططات الإرهابية والتصدي لها على مدار العشرين عاماً الماضية قد أنقذ أرواح الآلاف من السعوديين والأمريكيين.

إن المملكة، باعتبارها أحد الدول التي استهدفها الإرهاب العالمي، تتفهم ألم ومعاناة الأسر التي فقدت أحبائها في ذلك اليوم الذي لا ينسى.

وقد أكد رفع السرية السابق عن المواد المتعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، مثل الـ "28 صفحة"، النتيجة التي توصلت إليها لجنة الحادي عشر من سبتمبر بأن المملكة العربية السعودية ليس لها علاقة بهذه الجريمة. ومن المؤسف استمرار مثل هذه الادعاءات الكاذبة. وفي المقابل، لا يمكن للمملكة العربية السعودية إلا أن تكرر دعمها المستمر لرفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، على أمل أن يؤدي الكشف الكامل عن هذه الوثائق إلى إنهاء المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن المملكة بشكل نهائي.

جريمة
المملكة
واشنطن
الإرهاب
11سبتمبر
28 صفحة

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 203
منذ 3 ساعات
السعودية سعودية نور ليس عندها أي غموض وتعمل بوضوح لله در من جعل الغموض وضوح للحاقد 🕋🇸🇦🙏
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133810
منذ ساعة
منذ زمن وسمو الأمير سعود الفيصل ( رحمه الله ) ، وهو يقول طلعوا هاالأوراق خلونا نشوفها ، طالب فيها سراً وجهراً على القنوات التلفزيونيه العالمية منها والعربيه .. ولكن هذا هو ديدن خنازير امريكا ، الكذب والتدليس والتلبيس والتهديد ..

.. أخزاهم الله في الدنيا والآخره .. آمين ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ميكي ماتش
د محمد ماجد بخش
خدامة الحكومة يا بيه
د محمد ماجد بخش
حلوة عبايتها.. يكشحوا.. وتقصد بها التنبيه بالأضواء العالية ليلاً أو نهارا .. في لندن التكشيح إذن بالسماح لك بالعبور .. وهنا العافية في الشحم...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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