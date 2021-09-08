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الإعلامية إيمان نجم تتعرض لحادث مرور مروع

منذ ساعة
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الإعلامية إيمان نجم تتعرض لحادث مرور مروع

خالد الظفيري (صدى):

تعرضت الإعلامية الكويتية إيمان نجم لحادث مروري مروّع تسبب في إصابتها بكسر ورضوض في أماكن متفرقة من جسدها.

وبدأت "إيمان" مشوارها كمقدمة برامج في "إذاعة الكويت" ثم اتجهت لتقديم في البرامج التلفزيونية ثم إتجهت للتقديم بالبرامج التلفزيونية من عام 2004.

وجاء ذلك عندما ظهرت للمرة الأولى على مسرح مهرجان "هلا فبراير" لتقدم الفنانين وكانت وقتها أول محجبة تقدم فنانين على خشبة المسرح في الكويت، ثم قدمت عدد من البرامج على تلفزيون الكويت.

واستمرت بعدها بتقديم البرامج بالإذاعة والتلفزيون الكويتي الرسمي بقنواته المختلفة، ولقبت من إحدى المحافل بملكة الميكرفون.

حادث مروري
البرامج التلفزيونية
إيمان نجم
حادث إيمان نجم
إذاعة الكويت
ملكة الميكرفون

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133787
منذ ساعة
الله يشفيها مما اصابها .. آمين ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10125
منذ ساعة
ربنا يشفيها و يعافيها و الحمد لله علي سلامتها

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أحدث التعليقات

محمد
وسيلة من وسائل تطفيش الموظف وان تعددت المسميات
أبو عبدالله الحربي
ارحب طويق صورة الشموخ والطيبة والقوة حبيب الشعب ⚘
أبو عبدالله الحربي
الانضباط الوظيفي ان لاتسرق أو تزور أو تستغل الوظيفة لمارب شخصية هذا المتعارف عليه شرع وقانون.
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
كاسف الكاشغ
باكستاني ابو ريحة بكس بلوشي وبخش

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