الإعلامية إيمان نجم تتعرض لحادث مرور مروع

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الإعلامية الكويتية إيمان نجم لحادث مروري مروّع تسبب في إصابتها بكسر ورضوض في أماكن متفرقة من جسدها.
وبدأت "إيمان" مشوارها كمقدمة برامج في "إذاعة الكويت" ثم اتجهت لتقديم في البرامج التلفزيونية ثم إتجهت للتقديم بالبرامج التلفزيونية من عام 2004.
وجاء ذلك عندما ظهرت للمرة الأولى على مسرح مهرجان "هلا فبراير" لتقدم الفنانين وكانت وقتها أول محجبة تقدم فنانين على خشبة المسرح في الكويت، ثم قدمت عدد من البرامج على تلفزيون الكويت.
واستمرت بعدها بتقديم البرامج بالإذاعة والتلفزيون الكويتي الرسمي بقنواته المختلفة، ولقبت من إحدى المحافل بملكة الميكرفون.