دانة المساعيد تتلقى تهديدات بالقتل من عائلة والدها

عمان (صدى):
كشفت الفنانة الأردنية المقيمة في الكويت دانة المساعيد، عن تعرضها للتهديد من قبل عائلة والدها في الأردن، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة الترند على "تويتر" حيث ناشد المتابعون بضرورة انقاذها.
وقالت "دانة" من خلال خاصية الأستوري: "أنا دانه المساعيد أردنية الجنسية كويتية الأم أتعرض لتهديدات بالقتل بكل شفافية علنية من أسرة الأب وسبق واخذني والدي من أمي ورجعتني أمي قانونيًا لها وبعد ذلك ما تركوني ولا لحظه أعيش بسلام أطالب من أعلى السلطات بحمياتي لا تجعلوني الضحية القادمة وصلوا صوتي لكل مكان".
وعن مضمون التهديدات التي تلقتها، أضافت: "التهديد وصل لي بالقتل بمنتهى الشفافية والوضوح أطالب بحمايتي، وأطالب أعلى السلطات الالتفاف لقصتي والأحداث إلي تصير معي في السابق أنا كنت في بلدي الكويت إلي حماني 20 سنة والآن أنا في ديرة وتحت ظل عيال زايد وهذي مو أول مرة توصلني التهديدات".
كما نشرت "دانة" عدد من رسائل التهديد التي تلقتها ومفاداها: "اسمعي يا حلوة، ودعي أحبابك الي انتي بينهم، يوم يومين بالكثير ثلاث وما عاد يشوفوكي، سلام يا بطة، وخذي نصيحة لا تسوي حركات وتفكري تبلغي حد لأنه محدش راح ينفعك وصلي سلامنا لسحورة وجسومي، هدر دمك على ايدنا وعارنا رح ينغسل كلها يومين".
وتفاعل متابعو رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما روته "دانة" وطالبوا بحمايتها مفعلين هشتاج "انقذوا دانة المساعيد" من أجل تدخل سفارة الأردن في الإمارات وحمايتها وتقديم المساعدة لها.