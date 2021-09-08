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متحدثة التعليم توضح أرقام التعليم الافتراضي بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي

منذ 6 ساعات
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متحدثة التعليم توضح أرقام التعليم الافتراضي بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي

الرياض (صدى):
أوضحت ابتسام الشهري، متحدثة التعليم العام، أن منصة "مدرستي" واحدة من أفضل 4 منصات عالمية للتعليم الإلكتروني، مشيرة إلى أن العمل فيها هذا العام استمرار للنجاحات التي حصلت خلال العام الماضي.

وعن نجاح منصة "مدرستي" قالت "ابتسام": "الطلاب أصبحوا جزء من يومهم الدراسي يستطيع الطالب استكمال أداء الواجبات والتفاعل مع المعلمين وزملائه والإطلاع على الكثير من المصادر داخل المنصة"، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

وأضافت: "هذه السنة من أفضل التحديثات بها إضافة المقررات المعيارية الإلكترونية وهذه المقررات تتيح للطالب والطالبة الوصول لها أي وقت تتناسب مع يومهم الدراسي وهذا سيعزز لهم الدافعية للتعلم".

وتابعت: "المنصة تتيح للمعلم وولي الأمر الإطلاع على مستوى الطالب ومرحلة رياض الأطفال تم إتاحة منصة "روضتي" هذا العام لهم، وهناك مركز البيانات والدعم يتم مراقبة الأنظمة والشبكات وعمل المنصة منذ بدء اليوم الدراسي".

وفيما يتعلق بأرقام التعليم الافتراضي بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي، أضافت: "هناك ما يقرب من 5 ملايين طالب وطالبة الذي دخلوا على المنصة بينما عدد الاستفسارات التي تم تصعيدها لمركز البيانات ما يقارب من 2000 استفسار وهذا العدد يدل على وجود خبرة لمواجهة التحديات التي تواجهم على المنصة".

 

التعليم
التعليم الإلكتروني
التعليم العام
اليوم الدراسي
منصة مدرستي
ابتسام الشهري
عودة المدارس
المنصات العالمية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17336
منذ 22 دقيقة
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17336
منذ 7 دقائق
ثبت في الصحيح ، من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أصدق كلمة قالها شاعر [ كلمة ] لبيد :
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
وقال مجاهد والثوري في قوله : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) أي : إلا ما أريد به وجهه ، وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له .

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أحدث التعليقات

وافي
منعوه لانة طبل
د محمد ماجد بخش
ثبت في الصحيح ، من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :...
خالد
ماهو ناقص اللاعب عنده اللي يكفيه
ابو محمد 😎 ✍️
سلم على عشماوي ..
المدفعية الاتفاقيه
مساكين الزعايقه أوجعهم الدعس ووطي الرؤوس مع انهم مدمنين على أفعال لاصفر ولديهم القدره على التحمل

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