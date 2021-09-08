فهد الروقي يدعو لاستضافة كأس العالم للأندية بعد انسحاب اليابان

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي فهد الروقي على إعلان اليابان اعتذارها عن استضافة كأس العالم للأندية.
وقال "الروقي" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد اعتذار اليابان عن استضافة كأس العالم للأندية.. لماذا لا يتقدم اتحاد القدم بطلب الاستضافة ؟".
وأضاف: "استضافة بطولة عالمية أهم بكثير من استضافة دور المجموعات في البطولة القارية".
وكانت اليابان قد قررت عدم استضافة بطولة مونديال الأندية في ديسمبر المقبل؛ بسبب معاناتها مع جائحة كورونا.
وكان من المقرر أن يستضيف ملعب يوكوهاما مباريات المونديال، وسط توقعات بحضور 60 ألف متفرج للنهائي إلا أن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا حال دون تحقيق ذلك.
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