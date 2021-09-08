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فهد الروقي يدعو لاستضافة كأس العالم للأندية بعد انسحاب اليابان

منذ 13 ساعة
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فهد الروقي يدعو لاستضافة كأس العالم للأندية بعد انسحاب اليابان

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي فهد الروقي على إعلان اليابان اعتذارها عن استضافة كأس العالم للأندية.

وقال "الروقي" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد اعتذار اليابان عن استضافة كأس العالم للأندية.. لماذا لا يتقدم اتحاد القدم بطلب الاستضافة ؟".

وأضاف: "استضافة بطولة عالمية أهم بكثير من استضافة دور المجموعات في البطولة القارية".

وكانت اليابان قد قررت عدم استضافة بطولة مونديال الأندية في ديسمبر المقبل؛ بسبب معاناتها مع جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب يوكوهاما مباريات المونديال، وسط توقعات بحضور 60 ألف متفرج للنهائي إلا أن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا حال دون تحقيق ذلك.

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اليابان
فهد الروقي
كورونا
كأس العالم للأندية
اتحاد القدم

التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين) عدد التعليقات : 2875
منذ 31 دقيقة
لو استضافتها السعودية راح يكون #كبير_اسيا هو ممثل الكرة السعودية بما انه بطل الدوري السعودي للسنه الحالية وهذا هو نظام البطولة

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أحدث التعليقات

7UP
صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروخ اخ تعالي ابكي عندي
سحس
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
7UP
الكبيني ينبض
7UP
شغل فسو
سحس
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...

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