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سلوى المطيري توضح سبب ثراء وشهرة هند القحطاني
منذ 3 ساعات
1898
1
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التعليقات
**""'سهم'""**😊
عدد التعليقات : 5499
منذ 47 دقيقة
علية العوض ومنة العوض ....
زمن المتردية والنطيحة
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أحدث التعليقات
جاسم
والله اكثر من يستخدم المنبه انتو وانا ما عندي مشكله ولكن توقفكم المفاجئ في وسط طريق عام واحداث كوارث للي وراكم انا لا انكر...
بلبل البحر
الله يصبركم على مصابكم الجلل ويشفي صدوركم من قاتله
سهم الجنوب
كلام مااروعه حقيقتا
عدوان العدوان
كبير وعقل عنز لاحول ولاقوة الا بالله
**""'سهم'""**😊
طيب ليلة الدخلة ايش رايحة تسوي بنفسك 😁😁😅 اهم شي ماتكون اضافرك طويلة 💅
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