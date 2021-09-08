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بالفيديو .. أهداف تسعى جمعية السينما لتحقيقها في المملكة

منذ 4 ساعات
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بالفيديو .. أهداف تسعى جمعية السينما لتحقيقها في المملكة

الرياض (صدى):
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قرارا بالموافقة على تسجيل جمعية السينما، كأول جمعية أهلية متخصصة في تاريخ المملكة، تعنى بقطاع صناعة الأفلام، برئاسة هناء العمير.

وذكرت "هناء العمير" أن الجمعية تسعى إلي إثراء المحتوى المعرفي والثقافي في مجال السينما، ونشر الثقافة السينمائية بين الجمهور.

وأضافت أن الجمعية تستهدف أيضا تطوير قدرات العاملين في قطاع الأفلام، كما ستُعقد مؤتمر صحفي لاحقا للكشف عن استراتيجية الجمعية.

ولفتت إلى أن الجمعية مفتوحة لجميع السينمائيين، مؤكدة أنه سيكون هناك نظام كامل لعضوية الجمعية سيعلن عنه لاحقا.

المملكة
جمعية
السينما
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مجال السينما

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8518
منذ 47 دقيقة
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الحي منهم والميت .. اللهم آمين ..
وليد خالد الخليفة
قريبا العصر سيحقق العالمية الثانية
**""'سهم'""**😊
لازم ... يمكن يسجل هدف
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يرحم ايام زمان ..

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