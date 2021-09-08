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استشاري يكشف عن خطورة اللبس المتكرر للنظارة المقلدة "فيديو"

منذ ساعة
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استشاري يكشف عن خطورة اللبس المتكرر للنظارة المقلدة "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
تحدث استشاري جراحة الشبكية في مراكز ومستشفيات مغربي الدكتور عادل العقيلي، عن مخاطر اللبس المتكرر للنظارة المقلدة.

وقال خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"لا شك أن اللبس المتكرر للنظارة المقلدة ربما يصيب بسرطان الخلايا القاعدية كما ذكرت الدراسات".

ولفت:"سرطان الجلد فهو طبقة من الجلد تحيط بالعين نتيجة التعرض المتكرر لأشعة الشمس"، موضحا:"كبر حجم النظارة يقي المناطق المحيطة ويكون سببا للوقاية من هذه المشاكل".

ونصح الجميع بشراء النظارات لأنفسهم ولأطفالهم لأنهم معرضين للشمس طوال فترة حياتهم، مبينا:"الوقاية تكون دائما وليست محدودة بفترة معينة".

 

العين
أشعة الشمس
سرطان الجلد
النظارات
المشاكل
النظارة

التعليقات

أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 354
منذ 53 دقيقة
أنا إنسان متعلم .. مثقف ..
لكن .. يعلم الله أنني لم أفهم شيئا من قصد الاستشاري
فكلامه عام .. لم يوضح فيه .. كيفية الشيء الذي يحذر منه .

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أحدث التعليقات

جاسم
والله اكثر من يستخدم المنبه انتو وانا ما عندي مشكله ولكن توقفكم المفاجئ في وسط طريق عام واحداث كوارث للي وراكم انا لا انكر...
بلبل البحر
الله يصبركم على مصابكم الجلل ويشفي صدوركم من قاتله
سهم الجنوب
كلام مااروعه حقيقتا
عدوان العدوان
كبير وعقل عنز لاحول ولاقوة الا بالله
**""'سهم'""**😊
طيب ليلة الدخلة ايش رايحة تسوي بنفسك 😁😁😅 اهم شي ماتكون اضافرك طويلة 💅

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