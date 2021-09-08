استشاري يكشف عن خطورة اللبس المتكرر للنظارة المقلدة "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
تحدث استشاري جراحة الشبكية في مراكز ومستشفيات مغربي الدكتور عادل العقيلي، عن مخاطر اللبس المتكرر للنظارة المقلدة.
وقال خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"لا شك أن اللبس المتكرر للنظارة المقلدة ربما يصيب بسرطان الخلايا القاعدية كما ذكرت الدراسات".
ولفت:"سرطان الجلد فهو طبقة من الجلد تحيط بالعين نتيجة التعرض المتكرر لأشعة الشمس"، موضحا:"كبر حجم النظارة يقي المناطق المحيطة ويكون سببا للوقاية من هذه المشاكل".
ونصح الجميع بشراء النظارات لأنفسهم ولأطفالهم لأنهم معرضين للشمس طوال فترة حياتهم، مبينا:"الوقاية تكون دائما وليست محدودة بفترة معينة".