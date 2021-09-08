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تصفية نجل نائب رئيس «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي

منذ ساعة
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تصفية نجل نائب رئيس «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي

فهمي محمد (صدى):
أعلنت ميليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية وفاة "علي" نجل نائب رئيس «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثية اللواء عبدالقادر الشامي.

ولم تكشف بالضبط عن سبب وفاته، فيما أفادت معلومات أولية بأنه جرى تصفية نجل "الشامي" من قبل جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيا الذي يشرف عليها خبراء إيرانيون، وفقا لـ"عكاظ".

يذكر أن الدكتور علي عبدالقادر الشامي يشغل منصب نائب عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء، وألمح في منشور على حسابه في «فيسبوك» قبل يومين من إعلان وفاته إلى وجود رشوة ووساطات في القبول بكلية الطب.

الحوثي
ميليشيا الحوثي
جامعة صنعاء
جهاز الأمن والمخابرات
اللواء عبدالقادر الشامي
كلية الشريعة والقانون

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133781
منذ ساعة
قال الذي قال //

.. لله در الحسد ما اعدله .. بدى بصاحبه فقتله ..

.. كاالنار تحرق بعضها .. إن لم تجد ما تأكله ..

.. إن شاء الله يحرق بعضهم بعضا ، عبيد الخميني وخامنئي وبقية الطواغيت المجوس .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133781
منذ ساعة
قال الذي قال //

.. لله در الحسد ما اعدله .. بدى بصاحبه فقتله ..

.. كاالنار تحرق بعضها .. إن لم تجد ما تأكله ..

.. جعلهم يحرقون بعضهم بعض ..

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أحدث التعليقات

جاسم
والله اكثر من يستخدم المنبه انتو وانا ما عندي مشكله ولكن توقفكم المفاجئ في وسط طريق عام واحداث كوارث للي وراكم انا لا انكر...
بلبل البحر
الله يصبركم على مصابكم الجلل ويشفي صدوركم من قاتله
سهم الجنوب
كلام مااروعه حقيقتا
عدوان العدوان
كبير وعقل عنز لاحول ولاقوة الا بالله
**""'سهم'""**😊
طيب ليلة الدخلة ايش رايحة تسوي بنفسك 😁😁😅 اهم شي ماتكون اضافرك طويلة 💅

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