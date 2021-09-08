تصفية نجل نائب رئيس «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي

فهمي محمد (صدى):
أعلنت ميليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية وفاة "علي" نجل نائب رئيس «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثية اللواء عبدالقادر الشامي.
ولم تكشف بالضبط عن سبب وفاته، فيما أفادت معلومات أولية بأنه جرى تصفية نجل "الشامي" من قبل جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيا الذي يشرف عليها خبراء إيرانيون، وفقا لـ"عكاظ".
يذكر أن الدكتور علي عبدالقادر الشامي يشغل منصب نائب عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء، وألمح في منشور على حسابه في «فيسبوك» قبل يومين من إعلان وفاته إلى وجود رشوة ووساطات في القبول بكلية الطب.