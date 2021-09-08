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مستشار أسري: لا يصح للشخص المدمن الزواج ليس لخطورته على الزوجة فقط "فيديو"

منذ 3 ساعات
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مستشار أسري: لا يصح للشخص المدمن الزواج ليس لخطورته على الزوجة فقط "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف المستشار الأسري مسفر المالكي، أنه لا يصح للشخص المدمن الزواج في الأساس ليس فقط لخطورته على الزوجة ولكن لخطورته عليه هو نفسه.

وأوضح مسفر المالكي خلال برنامج "سيدتي":"لا ننصح شخص مدمن أو متعاطى المخدرات بالزواج ليس للضرر على الزوجة فقط ولكن الضرر على نفسه أيضا".

ولفت:" من المفترض إذا اكتشفت الأسرة أنا عندها ابن متعاطي للمخدرات يفترض أن توقف هذا الأمر بإحالته للمراكز المتخصصة ومصحات العلاج".

وتابع:" يجب أن يأخذ الشخص المتعاطي البرنامج العلاجي حتى لا يتفشى هذا المرض في الأسرة وكي لا يتأثر الشخص نفسه".

الزواج
المرض
الزوجة
المدمن
مستشار أسري
مسفر المالكي
مصحات العلاج

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 12
منذ ساعة
ماعندك سالفه
محمد
محمد عدد التعليقات : 12
منذ ساعة
أجل ضرره بيكون على المجتمع وضح مدمن ايش ايش الصنف في ناس مايستخدمون شي ولايدخنون اوصخ منه مافيه هي على الشخص وتربيته

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أحدث التعليقات

محمد
وسيلة من وسائل تطفيش الموظف وان تعددت المسميات
أبو عبدالله الحربي
ارحب طويق صورة الشموخ والطيبة والقوة حبيب الشعب ⚘
أبو عبدالله الحربي
الانضباط الوظيفي ان لاتسرق أو تزور أو تستغل الوظيفة لمارب شخصية هذا المتعارف عليه شرع وقانون.
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
كاسف الكاشغ
باكستاني ابو ريحة بكس بلوشي وبخش

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