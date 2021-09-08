بالفيديو .. يمنيون يوجهون رسالة شكر للملك سلمان بعد نقلهم من سقطرى إلى المهرة

فهمي محمد (صدى):
وجه يمنيون الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما انهت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معاناتهم ونقلتهم من جزيرة سقطرى إلى مطار الغيظة بمحافظة المهرة.
وأكد اليمنيون أنهم كانوا في حاجة إلى الطيران وكانت أسعار الرحلة تصل إلى 200 دولار إلا طائرات التحالف أنقذتهم ونقلتهم إلى المهرة بشكل مجاني، وذلك بحسب ما ذكروه بقناة "العربية".
وأشار يمنيون آخرون إلى أنهم كانوا في حاجة لتلقي العلاج، مجددين شكرهم للمملكة لمساعدتها لهم ونقلهم إلى المهرة.
يذكر أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن نقلت نحو 90 يمنيًا من سقطرى إلى محافظة المهرة.