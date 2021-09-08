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بالفيديو .. يمنيون يوجهون رسالة شكر للملك سلمان بعد نقلهم من سقطرى إلى المهرة

منذ 59 دقيقة
1398
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بالفيديو .. يمنيون يوجهون رسالة شكر للملك سلمان بعد نقلهم من سقطرى إلى المهرة

فهمي محمد (صدى):
وجه يمنيون الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما انهت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معاناتهم ونقلتهم من جزيرة سقطرى إلى مطار الغيظة بمحافظة المهرة.

وأكد اليمنيون أنهم كانوا في حاجة إلى الطيران وكانت أسعار الرحلة تصل إلى 200 دولار إلا طائرات التحالف أنقذتهم ونقلتهم إلى المهرة بشكل مجاني، وذلك بحسب ما ذكروه بقناة "العربية".

وأشار يمنيون آخرون إلى أنهم كانوا في حاجة لتلقي العلاج، مجددين شكرهم للمملكة لمساعدتها لهم ونقلهم إلى المهرة.

يذكر أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن نقلت نحو 90 يمنيًا من سقطرى إلى محافظة المهرة.

المملكة
اليمن
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133777
منذ 25 دقيقة
خير ان شاء الله .. عساه يفيد فيكم الكرم والسخاء اللي تتلقونه من المملكة ، الله يعزها ويزيدها عزاً على عز ..

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
يا ع. س. ع اهذي والا ماتهذي النصر باقي وشامخ الراس رغم انفك يا متعصب,,,,,,,,,,,,
زنجبيل
عبد اللهhabd هذه طواعة أم رياء و سمعة !!!! أين المناسبة بين المقالة و ما كتبت ؟ هذا ليس بمقال ذكر أو دعاء و...
الرمز
قال الصحفي والناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز،الصحيح يا جماز انك حاقد رياضي ولست ناقد ارحم حالك النصر مشغلك ورافع ضغطك ,,,
زائر
كفو الرجاجيل لله يبارك بكم ويقويكم دوسو على وجهه العفن عبرة لغيره
ع. س. ع
خسئت يا ابو يزيد بل ابو خرقة اقسم بمن احل القسم لا نريد إلا أن تبقى معقولياتكم كما هي حتى تبقون في المستنقع،، الجماز...

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