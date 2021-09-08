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شاهد.. "أم ناصر" الحايلية تروي حكاية عيشها مع أغنامها 15 عامًا

منذ ساعتين
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شاهد.. "أم ناصر" الحايلية تروي حكاية عيشها مع أغنامها 15 عامًا

يوسف الحميد (صدى):
تحدثت السيدة السعودية "أم ناصر" عن قصة كفاحها وعيشها مع أغنامها لمدة 15 عامًا فهم يمثلون لهم مصدر رزقها بعد وفاة زوجها.

وقالت "أم ناصر" عن حبها للأغنام: "كأنهن عيالي وبخاف عليها وادفيهن وإذا كان البرد شديد اجيب دفاية واسوي لهم غرفة واحطهم جواها عشان يدفوا وأربيهم تربية لا تتوقعون وأتابعهم باستمرار ودارسة حياتهم دراسة"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وتابعت: "أصبحت الأب والأم لأولادي بعد وفاة زوجي وأصبحت الأغنام مصدر رزقي من السمن واللبن والزبد وأغناني ذلك عن كل شئ وأصرف منها على أولادي وأبيع وييسرت الأمور ولم أحتاج شيئًا من أحد".

الأغنام
الألبان
الجبن
الزبد
قصة أم ناصر
مصدر الرزق

التعليقات

سعد الشمري
سعد الشمري عدد التعليقات : 59
منذ ساعة
ام ناصر امراه ارمله صابرت وجالدت انها تستحق العنايه والرعايه وهي في اغنى بلد في العالم ستكبر في سنها غدا وسوف تتحمل المصاعب الى من يهمه الامر امل ان تبادر وتفعل شيئا لهذه المراه الصابره الصبوره
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133781
منذ 45 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله .. إمرأة مكافحه ، الله يعينها ويعين كل محتاج .. آمين ..

.. الله يغنينا واياكي يا ام ناصر بفضله ولا يحيجنا لأحد من خلقه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

جاسم
والله اكثر من يستخدم المنبه انتو وانا ما عندي مشكله ولكن توقفكم المفاجئ في وسط طريق عام واحداث كوارث للي وراكم انا لا انكر...
بلبل البحر
الله يصبركم على مصابكم الجلل ويشفي صدوركم من قاتله
سهم الجنوب
كلام مااروعه حقيقتا
عدوان العدوان
كبير وعقل عنز لاحول ولاقوة الا بالله
**""'سهم'""**😊
طيب ليلة الدخلة ايش رايحة تسوي بنفسك 😁😁😅 اهم شي ماتكون اضافرك طويلة 💅

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