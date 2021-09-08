مدرب يهتك عرض "لاعب" بعد تهديده بمقاطع جنسية

القاهرة (صدى):
أقدم مدرب كرة قدم مصري على هتك عرض "لاعب" صغير السن بإحدى المحافظات المصرية بعد تهديده بمقاطع جنسية وبث الرعب في نفس الضحية بسبب حداثة سنة.
وخطف "المدرب" المجني عليه الذي لم يتعدى سنه الثامنة عشر عامًا عن طريق استدراجه باعطائه مبلغ من المال وهاتف محمول ثم قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له ليمتثل "الطفل" لأوامر الجاني.
كما تم اتهام "المدرب" بارتكاب جريمة مشابهة وهتك عرض طفل آخر بالقوة مع التهديد بسلاح أبيض حيث طلب من "المجني عليه" انتزاع ملابسه فامتثل المجني عليه إلى أمره ثم تحرش به.
يٌذكر أن المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.