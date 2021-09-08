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مواطنة معصبة من الناس اللى تدق بوري
منذ 4 ساعات
1422
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التعليقات
جاسم
عدد التعليقات : 280
منذ 10 دقائق
والله اكثر من يستخدم المنبه انتو وانا ما عندي مشكله ولكن توقفكم المفاجئ في وسط طريق عام واحداث كوارث للي وراكم انا لا انكر ان فيه البعض تقود السيارة بفن وذلك للتدريب الجيد
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أحدث التعليقات
جاسم
والله اكثر من يستخدم المنبه انتو وانا ما عندي مشكله ولكن توقفكم المفاجئ في وسط طريق عام واحداث كوارث للي وراكم انا لا انكر...
بلبل البحر
الله يصبركم على مصابكم الجلل ويشفي صدوركم من قاتله
سهم الجنوب
كلام مااروعه حقيقتا
عدوان العدوان
كبير وعقل عنز لاحول ولاقوة الا بالله
**""'سهم'""**😊
طيب ليلة الدخلة ايش رايحة تسوي بنفسك 😁😁😅 اهم شي ماتكون اضافرك طويلة 💅
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