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لاعب يسجل هدف عالمي في الوقت القاتل
منذ 19 ساعة
2828
1
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التعليقات
كجمغلو
عدد التعليقات : 17303
منذ 33 دقيقة
بيرتفع سهمه عالميا يا حظه
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ماقصرت وعليك بياض الوجه انت ومن ساعدك على الإمساك باالفاسد وتسليمه للجهات المعنيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات للطفل ,,,
راقد النايم
اههههه ومن هوا الاتحاد نادي ضايع لا بطولات ولا حتى منافسة كلام فاضي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يا لشناعه الفعل وبشاعة رد الفعل ..
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