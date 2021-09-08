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ضبع يهاجم رجل كبير في السن
منذ 9 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133810
منذ ساعة
اعقب يااالضبع الغادر الخسيس ..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
ميكي ماتش
د محمد ماجد بخش
خدامة الحكومة يا بيه
د محمد ماجد بخش
حلوة عبايتها.. يكشحوا.. وتقصد بها التنبيه بالأضواء العالية ليلاً أو نهارا .. في لندن التكشيح إذن بالسماح لك بالعبور .. وهنا العافية في الشحم...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
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