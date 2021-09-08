تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربًا للمنتخب المصري

وكالات (صدى):
عين الاتحاد المصري لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش مدربا للمنتخب المصري، خلفًا لحسام البدري الذي تم اقالته من قبل الاتحاد خلال اليومين الماضيين.
وذكر الاتحاد في البيان الذي أصدره أن ضياء السيد ومحمد شوقي سيعاونان كيروش، فيما سيصبح عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.
وأشار الاتحاد أيضًا أن المدرب البرتغالي سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل ليباشر مهماه في تدريب المنتخب المصري والتعرف على اللاعبين.
يُذكر أن "كيروش" سبق وعُين مدربًا لمنتخب البرتغال لكرة القدم، وعمل كيروش العام 2011 مدربا لمنتخب إيران، ثم استقال من تدريبه بعد خسارته في نصف نهائي كأس آسيا 2019 أمام اليابان 0-3، كما رٌشح كيروش مؤخرا لتدريب منتخب العراق.