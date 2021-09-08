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تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربًا للمنتخب المصري

منذ 5 ساعات
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تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربًا للمنتخب المصري

وكالات (صدى):

عين الاتحاد المصري لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش مدربا للمنتخب المصري، خلفًا لحسام البدري الذي تم اقالته من قبل الاتحاد خلال اليومين الماضيين.

وذكر الاتحاد في البيان الذي أصدره أن ضياء السيد ومحمد شوقي سيعاونان كيروش، فيما سيصبح عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

وأشار الاتحاد أيضًا أن المدرب البرتغالي سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل ليباشر مهماه في تدريب المنتخب المصري والتعرف على اللاعبين.

يُذكر أن "كيروش" سبق وعُين مدربًا لمنتخب البرتغال لكرة القدم، وعمل كيروش العام 2011 مدربا لمنتخب إيران، ثم استقال من تدريبه بعد خسارته في نصف نهائي كأس آسيا 2019 أمام اليابان 0-3، كما رٌشح كيروش مؤخرا لتدريب منتخب العراق.

كأس آسيا
المنتخب البرتغالي
منتخب العراق
عصام الحضري
المنتخب المصري
حسام البدري
ضياء السيد
كارلوس كيروش
محمد شوقي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10125
منذ 41 دقيقة
ربنا يعينك من بعض الإعلاميين وربنا يوفقك مع المنتخب اهم شئ افصل البعض منهم اللي ما عندهم انتماء للوطن بل للنادي اللي ينتمون لة

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أحدث التعليقات

محمد
وسيلة من وسائل تطفيش الموظف وان تعددت المسميات
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
كاسف الكاشغ
باكستاني ابو ريحة بكس بلوشي وبخش
ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه -- ما يحبون سماع الحقيقه ان فريقهم فاشل رفعوه بالدفع الرباعي على اكتاف الانديه يمكن يصير بدون خرقه -- لكن...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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