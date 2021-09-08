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بالفيديو.. والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة يطالب بحرق الداعشي السويدي الذي أحرق ابنه

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة يطالب بحرق الداعشي السويدي الذي أحرق ابنه

عمان (صدى):
عادت قضية الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقته "داعش" داخل قفص في سوريا عام 2015، للواجهة هذه المرة من السويد وذلك بعد كشف اسم الداعشي المتورط في تلك الجريمة.

وعن مرتكب الجريمة، هو السويدي أسامة كريم وبدأت محاكمته بتهمة تورط بهجمات باريس 2015 وأيضًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا خاصة مشاركته في عملية حرق الطيار الأردني الرهينية.

وطالب يوسف الكساسنة، والد "معاذ"، أن يتم حرق السويدي كما تم إحراق ابنه، قائلاً: "كلما خمدت نار معاذ في نفوسنا يأتي خبر أو حدث يؤجج النار من جديد في صدورنا"، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

كما شدد الوالد على أن القانون الدولي يعطي الحق للأردن باستدعاء كل من شارك في إحراق ولده ليحاكم على الاراضي الأردنية لأنه أجرم بحق طيار أردني بلا سبب.

وطالب الوالد أيضًا بالسماح له بحضور محاكمة "الداعشي" لمعرفة تفاصيل الحادث ومكان رفاة "معاذ".

السويد
داعش
معاذ الكساسبة
هجمات باريس 2015
إحراق معاذ الكساسبة
يوسف الكساسبة
رفاة معاذ الكساسبة

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1803
منذ 12 دقيقة
الله يصبركم على مصابكم الجلل ويشفي صدوركم من قاتله

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أحدث التعليقات

جاسم
والله اكثر من يستخدم المنبه انتو وانا ما عندي مشكله ولكن توقفكم المفاجئ في وسط طريق عام واحداث كوارث للي وراكم انا لا انكر...
بلبل البحر
الله يصبركم على مصابكم الجلل ويشفي صدوركم من قاتله
سهم الجنوب
كلام مااروعه حقيقتا
عدوان العدوان
كبير وعقل عنز لاحول ولاقوة الا بالله
**""'سهم'""**😊
طيب ليلة الدخلة ايش رايحة تسوي بنفسك 😁😁😅 اهم شي ماتكون اضافرك طويلة 💅

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