بالفيديو.. والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة يطالب بحرق الداعشي السويدي الذي أحرق ابنه

عمان (صدى):
عادت قضية الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقته "داعش" داخل قفص في سوريا عام 2015، للواجهة هذه المرة من السويد وذلك بعد كشف اسم الداعشي المتورط في تلك الجريمة.
وعن مرتكب الجريمة، هو السويدي أسامة كريم وبدأت محاكمته بتهمة تورط بهجمات باريس 2015 وأيضًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا خاصة مشاركته في عملية حرق الطيار الأردني الرهينية.
وطالب يوسف الكساسنة، والد "معاذ"، أن يتم حرق السويدي كما تم إحراق ابنه، قائلاً: "كلما خمدت نار معاذ في نفوسنا يأتي خبر أو حدث يؤجج النار من جديد في صدورنا"، وفقًا لما جاء بـ "العربية".
كما شدد الوالد على أن القانون الدولي يعطي الحق للأردن باستدعاء كل من شارك في إحراق ولده ليحاكم على الاراضي الأردنية لأنه أجرم بحق طيار أردني بلا سبب.
وطالب الوالد أيضًا بالسماح له بحضور محاكمة "الداعشي" لمعرفة تفاصيل الحادث ومكان رفاة "معاذ".