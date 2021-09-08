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ميمي جمال توضح سر اختفائها من الساحة الفنية وقلة أعمالها

منذ ساعة
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ميمي جمال توضح سر اختفائها من الساحة الفنية وقلة أعمالها

القاهرة (صدى):

تحدثت الفنان المصرية، ميمي جمال، عن سبب اختفائها من الساحة الفنية، قائلة:"جربت إن أنا اشتغل وبعتوا لي على مسلسل وقريته وقعدت مع المخرج ومش هقول هو مين واتكلمنا على الدور ولما اتكلمنا عن ظروف الحياة".

وأشارت ميمي جمال:"كان المنتج اشتغلت معاه في مسلسلين من 6 سنين وأجري في المسلسلين كان أعلى من الأجر اللي كان عايز يديهولي دلوقتي فقولت له لازم يبقى فيه سواق وعربية وأنا هجيب كوافير ومايكير ولقيت إن التعامل مش هو اللي واخدة عليه".

ولفتت: "احنا اتدلعنا والمنتجين دلعونا والمخرجين دلعونا وعايزة إيه يا ست الكل وتحت أمرك وتدخلي البلتوه تلاقي أوضتك نضيفة واللبيسة بتاعتك موجودة يبقى ليكي نفس تشتغلي ولما تحسي إنك مضغوطة من ساعة التوقيع هتشتغلي ازاي ومقدرتش واعتذرت".

وتابعت: "عايزة أرجع، وأنا أحب أدوار الأمهات والخالة والعمة، وأنا عملت كل الأدوار ولو لقيت الإنتاج مريحني مش بس الفلوس لكن طريقة التعامل".

المنتج
الساحة الفنية
مسلسل
الفلوس
كوافير
ميمي جمال
المخرج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133770
منذ ساعة
قوليها بإخنصاار ، قولي صار مثل افم القربة الشنّه ، محدّش عاوزه .. وبس ..
البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2293
منذ 20 دقيقة
افا يا بو محمد ، توزع حسنات ، انا عندك موجود اشتم وقول اللي يعجبك والله ما ازعل منك وكمان محتاج حسنات وانت ما شاء الله اليوم تكب الحسنات كب ، الله يسامحك ويغفر لك

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أحدث التعليقات

البسطويسي
افا يا بو محمد ، توزع حسنات ، انا عندك موجود اشتم وقول اللي يعجبك والله ما ازعل منك وكمان محتاج حسنات وانت ما...
زعيم اااسيا
المضروب الي يرفع اوراقه ساعه ٩م ويقول رافعينها ساعه ٧م هههههههه
صحيح
طيب والرسوم التيي اخذتوها والمكاتب التي دفعنا لها فلوس ذهبت سدى ولانعود لمنصه ثانيه وهكذا دواليك
ابو محمد 😎 ✍️
هذي والله البلشه ، املاك من عهد جدودنا رحمهم الله ، نخيل وأثل وأشجار معمره ، وبيوت طين من دون صكوك بعضها لأكثر من...
ابو محمد 😎 ✍️
ضربك ماينفع يا غبي .. .. خل ولدك هو اللي يضربهم وانت عززله شجعه ، وكذا يصير له هيبه عندهم ..

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