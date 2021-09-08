نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مواطن يحصل على "مكافأة" و"سجن" بسبب تقديمه لبلاغ عن قضية فساد

منذ 3 ساعات
15684
1
بالفيديو.. مواطن يحصل على "مكافأة" و"سجن" بسبب تقديمه لبلاغ عن قضية فساد

الرياض (صدى):
سرد المواطن وبران آل كليب، قصة تقدمه ببلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والذي حصل بموجبه على مكافأة، رغم حكم صدر بحقه بالسجن أثناء تتبعه إحدى القضايا دون علمه بالإجراءات النظامية.

وأوضح المواطن، أن تفاصيل البلاغ تعود إلى وقائع مدعومة بالمستندات، تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، تتضمن حصول نجل أحد عمداء إحدى الجامعات على وظيفة؛ حيث جمع المعلومات المتداولة والوثائق وتقدم بها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووجد لدى أعضائها تجاوبًا.

وقال وبران آل كليب، أنه ارتكب خطأ أثناء ذلك وهو تداوله "هاشتاج" المتعلق بالقضية، ونشره اسما لم يكن لشخص مدان، مضيفًا: "نشرت اسم أحد العمداء بالجامعة ولم أكن ملمًّا بخطأ التشهير، فرفع صاحب الشأن قضية وصدر حكم على بالسجن؛ لأنني أخطأت" .

وأضاف المواطن: "قدمت بلاغًا وبعد 8 شهور تواصلت معي الهيئة وأبلغوني بإيداع مكافأة وتلقيت رسالة بإحالة البلاغ كاملًا إلى جهات التحقيق، مطالبًا جميع المواطنين بالمشاركة بتقديم بلاغات بشأن أي وقائع مماثلة"، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية".

المملكة
سجن
مواطن
بلاغ
مكافأة
قضايا فساد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

عبد اللهhabd
عبد اللهhabd عدد التعليقات : 1460
منذ ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو يزيد
يا ع. س. ع اهذي والا ماتهذي النصر باقي وشامخ الراس رغم انفك يا متعصب,,,,,,,,,,,,
زنجبيل
عبد اللهhabd هذه طواعة أم رياء و سمعة !!!! أين المناسبة بين المقالة و ما كتبت ؟ هذا ليس بمقال ذكر أو دعاء و...
الرمز
قال الصحفي والناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز،الصحيح يا جماز انك حاقد رياضي ولست ناقد ارحم حالك النصر مشغلك ورافع ضغطك ,,,
زائر
كفو الرجاجيل لله يبارك بكم ويقويكم دوسو على وجهه العفن عبرة لغيره
ع. س. ع
خسئت يا ابو يزيد بل ابو خرقة اقسم بمن احل القسم لا نريد إلا أن تبقى معقولياتكم كما هي حتى تبقون في المستنقع،، الجماز...

أخر الأخبار

استشاري يكشف عن خطورة اللبس المتكرر للنظارة المقلدة "فيديو"
استشاري يكشف عن خطورة اللبس المتكرر للنظارة المقلدة "فيديو"
منذ 3 دقائق 1076
الزميع نائباً أول للرئيس التنفيذي ورئيساً لمجموعة التجزئة المصرفية والمصرفية الرقمية في ⁧‫مصرف الإنماء
الزميع نائباً أول للرئيس التنفيذي ورئيساً لمجموعة التجزئة المصرفية والمصرفية الرقمية في ⁧‫مصرف الإنماء
منذ 11 دقيقة 1171
تصفية نجل نائب رئيس «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي
تصفية نجل نائب رئيس «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي
منذ 27 دقيقة 1293
مستشار أسري: لا يصح للشخص المدمن الزواج ليس لخطورته على الزوجة فقط "فيديو"
مستشار أسري: لا يصح للشخص المدمن الزواج ليس لخطورته على الزوجة فقط "فيديو"
منذ 29 دقيقة 1235
غارات التحالف تدمر 15 منصة صاروخية للحوثيين شرق تعز
غارات التحالف تدمر 15 منصة صاروخية للحوثيين شرق تعز
منذ 42 دقيقة 1262
بالفيديو .. يمنيون يوجهون رسالة شكر للملك سلمان بعد نقلهم من سقطرى إلى المهرة
بالفيديو .. يمنيون يوجهون رسالة شكر للملك سلمان بعد نقلهم من سقطرى إلى المهرة
منذ 58 دقيقة 1397
بالفيديو .. لحظة إيقاف وافد أجنبي تحرش بفتاة داخل مول بحائل
بالفيديو .. لحظة إيقاف وافد أجنبي تحرش بفتاة داخل مول بحائل
منذ ساعة 1999
دراسة حديثة: مرضى السكري معرضون للإصابة بحالات شديدة من كورونا
دراسة حديثة: مرضى السكري معرضون للإصابة بحالات شديدة من كورونا
منذ ساعة 1242
شاهد.. "أم ناصر" الحايلية تروي حكاية عيشها مع أغنامها 15 عامًا
شاهد.. "أم ناصر" الحايلية تروي حكاية عيشها مع أغنامها 15 عامًا
منذ ساعة 1462
بالفيديو .. "الجماز" : الدوري سيكون أجمل بهبوط النصر
بالفيديو .. "الجماز" : الدوري سيكون أجمل بهبوط النصر
منذ ساعة 4215