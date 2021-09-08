عبدالله بن زنان: أخبار إصابة لاعبي تراكتور الإيراني بكورونا مضروبة لأهداف معروفة

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تفيد بإصابة 5 من لاعبي نادي تراكتور الإيراني بفيروس كورونا قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا.
وقال عبدالله بن زنان، ساخرًا: "ما باقي إلا تقول اثنين ماتوا وثلاثة في العناية المركزة وواحد ضايع" مع إضافة وجه ضاحك، ليستطرد قائلًا: "أخباركم مضروبة وأهدافكم معروفة، ولاعبينا سيلعبون أمام فريق قوي جداً ومنظم جداً وهم يعلمون ذلك.. فريقكم قوي ولكن فريقنا أقوى".
وكان قد كشف إعلامي إيراني، عن غياب أبرز هدافي فريق تراكتور الإيراني في مباراته أمام النصر، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء في الـ14 من سبتمبر الجاري على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة؛ حيث أعلن عن غیاب محمد عباس زاده أفضل هدافه أمام النصر في دوري أبطال آسیا بسبب الإصابة.