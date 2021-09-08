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عبدالله بن زنان: أخبار إصابة لاعبي تراكتور الإيراني بكورونا مضروبة لأهداف معروفة

منذ ساعة
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عبدالله بن زنان: أخبار إصابة لاعبي تراكتور الإيراني بكورونا مضروبة لأهداف معروفة

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تفيد بإصابة 5 من لاعبي نادي تراكتور الإيراني بفيروس كورونا قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا.

وقال عبدالله بن زنان، ساخرًا: "‏ما باقي إلا تقول اثنين ماتوا وثلاثة في العناية المركزة وواحد ضايع" مع إضافة وجه ضاحك، ليستطرد قائلًا: "أخباركم مضروبة وأهدافكم معروفة، ولاعبينا سيلعبون أمام فريق قوي جداً ومنظم جداً وهم يعلمون ذلك.. فريقكم قوي ولكن فريقنا أقوى".

وكان قد كشف إعلامي إيراني، عن غياب أبرز هدافي فريق تراكتور الإيراني في مباراته أمام النصر، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء في الـ14 من سبتمبر الجاري على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة؛ حيث أعلن عن غیاب محمد عباس زاده أفضل هدافه أمام النصر في دوري أبطال آسیا بسبب الإصابة.

 

النصر
دوري أبطال آسيا
تراكتور الإيراني
عبدالله بن زنان

التعليقات

ناقد رياضي
ناقد رياضي عدد التعليقات : 983
منذ 39 دقيقة
عبدالله بن زنان ممنوع من التصريح للاعلام ولا يحمل تصريح بذلك وممنوع ومعاقب من الاتحاد السعودي بسبب التزوير والتحايل على أنظمة وزارةالرياضة ..
وهو مريض نفسي ويعاني من إسهال فكري مزمن ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اولاد حرام هم أولاد الزنا.. يعني العمائم السود وراها اسرار واحجيات .. يا لطيف الألطاف نجنا من هذه الترهات !
زعيمي عالمي
هذا الملعب اللي تصفق فيه هذولاك و تشققت ملابسهم كان هناك دبغ محترم واصبح زعبيل تحفة فنية للفقراويه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ناقد رياضي
عبدالله بن زنان ممنوع من التصريح للاعلام ولا يحمل تصريح بذلك وممنوع ومعاقب من الاتحاد السعودي بسبب التزوير والتحايل على أنظمة وزارةالرياضة .. وهو...
ابوعبدالرحمن
لابد ان يعلم كل حرامي ولص وسارق انه لن يفلت من العقاب

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