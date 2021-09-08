فئة غير مسموح لها بأكل البصل رغم فوائده

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد البصل من أشهر أنواع الخضروات في العالم لما له فوائد غذائية تساهم في تعزيز صحة جسم الإنسان وتقوية مناعته، بينما على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة تجنب تناول البصل.
وأوضحت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، أن البصل مفيد للصحة، ولكن هناك أشخاصا عليهم تجنب تناوله، فيما يحتوي البصل على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والعديد من المواد المغذية النباتية.
والت أنه بفضل تركيبه الكيميائي يكبح الالتهابات في الجسم ويعزز منظومة المناعة. وبالإضافة إلى ذلك، البصل مفيد عند الإصابة بأمراض معينة، كما يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية مثل الفلافونويد المضادة للأكسدة التي تقلل وتكبح الالتهابات في الجسم، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسرطان، وله أيضا تأثير إيجابي في منظومة المناعة.
وأشارت إلى أن هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل البصل؛ لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة والحرقة عدم الإفراط بتناوله، ولكن حتى في هذه الحالات يجب عدم الاستغناء عن البصل نهائيا، بل يمكن تناوله ولكن بحذر وبكميات صغيرة.