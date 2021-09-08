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فئة غير مسموح لها بأكل البصل رغم فوائده

منذ 15 ساعة
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فئة غير مسموح لها بأكل البصل رغم فوائده

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد البصل من أشهر أنواع الخضروات في العالم لما له فوائد غذائية تساهم في تعزيز صحة جسم الإنسان وتقوية مناعته، بينما على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة تجنب تناول البصل.

وأوضحت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، أن البصل مفيد للصحة، ولكن هناك أشخاصا عليهم تجنب تناوله، فيما يحتوي البصل على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والعديد من المواد المغذية النباتية.

والت أنه بفضل تركيبه الكيميائي يكبح الالتهابات في الجسم ويعزز منظومة المناعة. وبالإضافة إلى ذلك، البصل مفيد عند الإصابة بأمراض معينة، كما يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية مثل الفلافونويد المضادة للأكسدة التي تقلل وتكبح الالتهابات في الجسم، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسرطان، وله أيضا تأثير إيجابي في منظومة المناعة.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل البصل؛ لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة والحرقة عدم الإفراط بتناوله، ولكن حتى في هذه الحالات يجب عدم الاستغناء عن البصل نهائيا، بل يمكن تناوله ولكن بحذر وبكميات صغيرة.

 

البصل
القولون
صحة الإنسان
فوائد صحية

التعليقات

الحربي🦅
الحربي🦅 عدد التعليقات : 7421
منذ 55 دقيقة
إلا البصل عاد 🥺💔 من ألذ م شفت في الكون 🧅😘😋

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أحدث التعليقات

007😎
الأناناس🍍والكيوي🥝 والليمون 🍋 هاؤلاء هم من يخفض الوزن بسرعة هائلة هذا غير الفوائد العظيمه الموجوده بها بشكر تزيد النعم 💯
العدناني
وأوضحت الجهات المختصة، أن للمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية، نتمنى لو ما كان هذا القيد موجود لأن...
007😎
أهم شيء أن الإنسان يبتعد عن السكر والسكريات والجنك فود اي المؤكلات السريعه وبس ينحف
العدناني
بدون السلاح ما يسوى
ابو عمار
اوكي ممتاز جدا

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