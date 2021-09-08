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اعتذار رسمي من منصة "شاهد" بشأن أخطاء مباراة الأخضر وعمان

منذ 3 ساعات
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اعتذار رسمي من منصة "شاهد" بشأن أخطاء مباراة الأخضر وعمان

ماجد محمد (صدى):
قدمت منصة "شاهد"، اعتذارها للجماهير السعودية؛ بسبب بعض الأخطاء التي واجهها المشاهدون، وتسببت في تأخير تفعيل اشتراكاتهم، قبل مباراة المنتخب الوطني ضد عمان، أمس الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2022.

ونشرت منصة "شاهد" بيان رسمي قالت فيه: "جمهورنا الكروي وعشاق الرياضة.. ندرك تماماً مقدار الحماس الذي سبق مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني، خاصة قُبيل تفعيل البعض لاشتراكاتهم في قنوات SSC وباقات الرياضة على كل من جهاز استقبال GOBX أو شاهد VIP".

وتابعت: "ونأسف للتوتر بسبب بعض حالات التأخير في تفعيل الاشتراكات، علماً بأننا تمكّنّا من تجاوز ذلك قبل بدء مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني دون حدوث أي تأخير فعلي"، مضيفة: "نلفت عنايتكم مجدداً إلى أن تفعيل الاشتراك في قنوات SSC على أجهزة استقبال GOBX يتطلب فترة زمنية تصل إلى 24 ساعة من لحظة الاشتراك".

عمان
مباريات
الأخضر
تصفيات كأس العالم
منصة شاهد

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2459
منذ ساعة
منقوله على كورة لايف ما يحتاج اشتراك

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أحدث التعليقات

البسطويسي
افا يا بو محمد ، توزع حسنات ، انا عندك موجود اشتم وقول اللي يعجبك والله ما ازعل منك وكمان محتاج حسنات وانت ما...
زعيم اااسيا
المضروب الي يرفع اوراقه ساعه ٩م ويقول رافعينها ساعه ٧م هههههههه
صحيح
طيب والرسوم التيي اخذتوها والمكاتب التي دفعنا لها فلوس ذهبت سدى ولانعود لمنصه ثانيه وهكذا دواليك
ابو محمد 😎 ✍️
هذي والله البلشه ، املاك من عهد جدودنا رحمهم الله ، نخيل وأثل وأشجار معمره ، وبيوت طين من دون صكوك بعضها لأكثر من...
ابو محمد 😎 ✍️
ضربك ماينفع يا غبي .. .. خل ولدك هو اللي يضربهم وانت عززله شجعه ، وكذا يصير له هيبه عندهم ..

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