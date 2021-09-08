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عشاء عائلي يتحول الى كارثة
منذ 4 ساعات
1825
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133770
منذ ساعة
ويش سوت هاالملقوفه .. لا بارك الله فيها وبساعة جمعتهاا معهم ..
.. اعقبي ياالقشراا .. لا تعزمونها مرة ثانيه ..
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أحدث التعليقات
البسطويسي
افا يا بو محمد ، توزع حسنات ، انا عندك موجود اشتم وقول اللي يعجبك والله ما ازعل منك وكمان محتاج حسنات وانت ما...
زعيم اااسيا
المضروب الي يرفع اوراقه ساعه ٩م ويقول رافعينها ساعه ٧م هههههههه
صحيح
طيب والرسوم التيي اخذتوها والمكاتب التي دفعنا لها فلوس ذهبت سدى ولانعود لمنصه ثانيه وهكذا دواليك
ابو محمد 😎 ✍️
هذي والله البلشه ، املاك من عهد جدودنا رحمهم الله ، نخيل وأثل وأشجار معمره ، وبيوت طين من دون صكوك بعضها لأكثر من...
ابو محمد 😎 ✍️
ضربك ماينفع يا غبي .. .. خل ولدك هو اللي يضربهم وانت عززله شجعه ، وكذا يصير له هيبه عندهم ..
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