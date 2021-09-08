القبض على الشخص الذي أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من القبض على شخص أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.
وأوضح الرائد خالد الكريديس، أنه نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة، وجرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.
وكانت "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء شخص على عامل في محطة وقود وإطلاق النار عليه ثم فر هاربًا.
إقرأ أيضا: