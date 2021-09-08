نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القبض على الشخص الذي أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود

منذ 5 ساعات
13396
1
القبض على الشخص الذي أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من القبض على شخص أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.

وأوضح الرائد خالد الكريديس، أنه نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة، وجرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.

وكانت "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء شخص على عامل في محطة وقود وإطلاق النار عليه ثم فر هاربًا.

إقرأ أيضا:

بالفيديو.. لحظة الاعتداء على عامل محطة وقود وإطلاق النار عليه

منطقة الرياض
شرطة منطقة الرياض
الجهات الأمنية
النيابة العامة
محطات الوقود
محافظة وادي الدواسر

التعليقات

عبد اللهhabd
عبد اللهhabd عدد التعليقات : 1460
منذ ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو يزيد
يا ع. س. ع اهذي والا ماتهذي النصر باقي وشامخ الراس رغم انفك يا متعصب,,,,,,,,,,,,
زنجبيل
عبد اللهhabd هذه طواعة أم رياء و سمعة !!!! أين المناسبة بين المقالة و ما كتبت ؟ هذا ليس بمقال ذكر أو دعاء و...
الرمز
قال الصحفي والناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز،الصحيح يا جماز انك حاقد رياضي ولست ناقد ارحم حالك النصر مشغلك ورافع ضغطك ,,,
زائر
كفو الرجاجيل لله يبارك بكم ويقويكم دوسو على وجهه العفن عبرة لغيره
ع. س. ع
خسئت يا ابو يزيد بل ابو خرقة اقسم بمن احل القسم لا نريد إلا أن تبقى معقولياتكم كما هي حتى تبقون في المستنقع،، الجماز...

أخر الأخبار

استشاري يكشف عن خطورة اللبس المتكرر للنظارة المقلدة "فيديو"
استشاري يكشف عن خطورة اللبس المتكرر للنظارة المقلدة "فيديو"
منذ 3 دقائق 1076
الزميع نائباً أول للرئيس التنفيذي ورئيساً لمجموعة التجزئة المصرفية والمصرفية الرقمية في ⁧‫مصرف الإنماء
الزميع نائباً أول للرئيس التنفيذي ورئيساً لمجموعة التجزئة المصرفية والمصرفية الرقمية في ⁧‫مصرف الإنماء
منذ 11 دقيقة 1167
تصفية نجل نائب رئيس «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي
تصفية نجل نائب رئيس «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي
منذ 27 دقيقة 1293
مستشار أسري: لا يصح للشخص المدمن الزواج ليس لخطورته على الزوجة فقط "فيديو"
مستشار أسري: لا يصح للشخص المدمن الزواج ليس لخطورته على الزوجة فقط "فيديو"
منذ 29 دقيقة 1235
غارات التحالف تدمر 15 منصة صاروخية للحوثيين شرق تعز
غارات التحالف تدمر 15 منصة صاروخية للحوثيين شرق تعز
منذ 41 دقيقة 1262
بالفيديو .. يمنيون يوجهون رسالة شكر للملك سلمان بعد نقلهم من سقطرى إلى المهرة
بالفيديو .. يمنيون يوجهون رسالة شكر للملك سلمان بعد نقلهم من سقطرى إلى المهرة
منذ 58 دقيقة 1397
بالفيديو .. لحظة إيقاف وافد أجنبي تحرش بفتاة داخل مول بحائل
بالفيديو .. لحظة إيقاف وافد أجنبي تحرش بفتاة داخل مول بحائل
منذ ساعة 1999
دراسة حديثة: مرضى السكري معرضون للإصابة بحالات شديدة من كورونا
دراسة حديثة: مرضى السكري معرضون للإصابة بحالات شديدة من كورونا
منذ ساعة 1242
شاهد.. "أم ناصر" الحايلية تروي حكاية عيشها مع أغنامها 15 عامًا
شاهد.. "أم ناصر" الحايلية تروي حكاية عيشها مع أغنامها 15 عامًا
منذ ساعة 1457
بالفيديو .. "الجماز" : الدوري سيكون أجمل بهبوط النصر
بالفيديو .. "الجماز" : الدوري سيكون أجمل بهبوط النصر
منذ ساعة 4211