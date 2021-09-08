بالفيديو.. قصة ساعة "الصفا" الناطقة بصوت نسائي في بداياتها بالرياض

الرياض (صدى):
تعتبر ساعة " الصفاة " من المعالم التاريخية في الرياض حيث ظلت شامخة لمدة 60 سنة واشتهرت بنغماتها الأنثوية عند إعلانها للوقت.
وذكر تقرير تلفزيوني لبرنامج " الراصد " أن هذه الساعة كانت بصوت نسائي وكان جديد هذا الصوت على الناس، ويأتون إلى هذا المكان يريدون أن يشاهدون هذه المرأة تدخل أو تخرج، في اعتقادهم إنها داخل هذه الساعة.
وأضاف التقرير أن ساعة " الصفا " توقفت وتعطل كل شئ فيها، ولكنها لفتت أنظار سياح من أستراليا.
وقال أحد السياح : " عجبتني كثيرا هذه الساعة فهي رمزًا جميلًا لهذا المكان"، حيث تعتبر هي الأولى ولا يوجد مثلها في الشرق الأوسط إلا واحدة في بيروت.