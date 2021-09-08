نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. قصة ساعة "الصفا" الناطقة بصوت نسائي في بداياتها بالرياض

منذ ساعة
1797
3
بالفيديو.. قصة ساعة "الصفا" الناطقة بصوت نسائي في بداياتها بالرياض

الرياض (صدى):
تعتبر ساعة " الصفاة " من المعالم التاريخية في الرياض حيث ظلت شامخة لمدة 60 سنة واشتهرت بنغماتها الأنثوية عند إعلانها للوقت.

وذكر تقرير تلفزيوني لبرنامج " الراصد " أن هذه الساعة كانت بصوت نسائي وكان جديد هذا الصوت على الناس، ويأتون إلى هذا المكان يريدون أن يشاهدون هذه المرأة تدخل أو تخرج، في اعتقادهم إنها داخل هذه الساعة.

وأضاف التقرير أن ساعة " الصفا " توقفت وتعطل كل شئ فيها، ولكنها لفتت أنظار سياح من أستراليا.

وقال أحد السياح : " عجبتني كثيرا هذه الساعة فهي رمزًا جميلًا لهذا المكان"، حيث تعتبر هي الأولى ولا يوجد مثلها في الشرق الأوسط إلا واحدة في بيروت.

الرياض
المرأة
بيروت
أستراليا
الشرق الأوسط
السياح
ساعة الصفاة
المعالم التاريخية
صوت نسائي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133762
منذ ساعة
معلم جميل ..
وجهت نظر
وجهت نظر عدد التعليقات : 2103
منذ ساعة
ودنا يكون كاتب الخبر من العنصر النسائي
على الاقل نرتاح من سماجة بعض الاشكال
اجل ساعه بنغمه اونوثيه
جايب خبر حصري
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17330
منذ 46 دقيقة
أوقفت.. تعطلت.. انتهت..

بعد ٦٠ سنة وين راحت تلك الأنثى المسكينة.. هل أصبحت اليوم في دار المسنين !!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جاسم
كذاب في مسعاك ونعرف اهدافك اين انت من تقديم العروس للسيد وبعد ان يقضي وطرا ياخذها ممكن يسمى الزوج واذا حبلت بولد يلقب بالسيد...
جاسم
شركات التطوير لا تفكر الا بالربح ولك ان ترى مايحصل في المشاريع المقامه شوارع ضيقه سوء التنفيذ ونقض في الوعود وهنا اسالك ان تذهب...
ابونايف
المفروض مثل هذي توقف شركات الطيران من دفع التذاكر
جاسم
ما ارى الا الكذب بعد فشل الزواج وهذا ما يفعله الغبي مسح السبوره لو تصرفتي تصرف الام وربيت طفلتك واهتممتي بزوجك ما حصل من...
ابونايف
تخيل نفسك بعد الخدمه هذي تحال للتحقيق وسمعتك بالأرض خاصه لما توصل لأعلى منصب

أخر الأخبار

اعتذار رسمي من منصة "شاهد" بشأن أخطاء مباراة الأخضر وعمان
اعتذار رسمي من منصة "شاهد" بشأن أخطاء مباراة الأخضر وعمان
منذ 12 دقيقة 1314
رجل يشعل النيران في أسرته ويقتل زوجته وطفله
رجل يشعل النيران في أسرته ويقتل زوجته وطفله
منذ 16 دقيقة 490
إيقاف 4 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها
إيقاف 4 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها
منذ 21 دقيقة 1440
"التعليم": تبقى 4 أيام على احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين
"التعليم": تبقى 4 أيام على احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين
منذ 27 دقيقة 1519
تحذيرات من خطورة قمع المشاعر السلبية
تحذيرات من خطورة قمع المشاعر السلبية
منذ 31 دقيقة 1300
سارة الكندري: أحمد العنزي حاول شنقي أمام ابنتي
سارة الكندري: أحمد العنزي حاول شنقي أمام ابنتي
منذ 36 دقيقة 704
"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرة خطيرة في متصفح "Firefox"
"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرة خطيرة في متصفح "Firefox"
منذ 41 دقيقة 1447
القبض على الشخص الذي أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود
القبض على الشخص الذي أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود
منذ 46 دقيقة 11035
عشاء عائلي يتحول الى كارثة
عشاء عائلي يتحول الى كارثة
منذ ساعة 601
أب يضرب اطفال تنمروا على إبنه
أب يضرب اطفال تنمروا على إبنه
منذ ساعة 537