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تحذيرات من رياح وأتربة مثارة على الطرق الخارجية بالرياض والشرقية

منذ 43 دقيقة
1493
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تحذيرات من رياح وأتربة مثارة على الطرق الخارجية بالرياض والشرقية

الرياض (صدى):
أصدر أمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأوضح أمن الطرق، أن منطقتي الرياض والشرقية قد تشهدا رياح نشطة يُصاحب ذلك أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

الشرقية
الرياض
الطقس
أمن الطرق
أتربة
رياح
تحذيرات
طرق خارجية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133759
منذ 22 دقيقة
الله يستر علينا ويحمينا والاجواد من كل شر وأذيه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هات ٤ كيلو معاك
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ..
خالد فالح سعيد الشهراني
وظيفه
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه الا تكتكه على السريع ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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