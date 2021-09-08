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بالفيديو.. اقتصادي: "روشن⁩" أحد الحلول العقارية لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء

منذ ساعتين
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بالفيديو.. اقتصادي: "روشن⁩" أحد الحلول العقارية لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء

الرياض (صدى):
علق الكاتب الاقتصادي خالد الربيش، على ارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدًا أن الحل في أن يتجه المواطن إلى شركات التطوير العقاري و"روشن" أحد الحلول العقارية.

وقال خالد الربيش، أن القرارات الجديدة وارتفاع تكاليف البناء سوف يحد من عملية البناء الفردي؛ حيث الحل أن يتجه المواطن إلى شركات التطوير، مضيفًا أن شركة "روشن" ستكون بمثابة خارطة الطريق لبناء أحياء سكنية وليست وحدات سكنية، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأوضح "الربيش" أن شركة روشن هي الوحيدة القادرة على إنشاء أحياء سكنية كاملة الخدمات من بين جميع شركات التطوير العقاري، وذلك بحكم أنها شركة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة والحكومة وجهت هذه الشركة لإقامة أحياء سكنية والتكلفة ستكون أقل لأن الأراضي التي ستحصل عليها هي أراضي حكومية.

المملكة
اقتصاد
مواد البناء
التطوير العقاري
أحياء سكنية
الحلول العقارية
روشن

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 278
منذ 5 دقائق
شركات التطوير لا تفكر الا بالربح ولك ان ترى مايحصل في المشاريع المقامه شوارع ضيقه سوء التنفيذ ونقض في الوعود وهنا اسالك ان تذهب اليوتيوب لترى بام عينك ما حل ويحصل

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أحدث التعليقات

جاسم
كذاب في مسعاك ونعرف اهدافك اين انت من تقديم العروس للسيد وبعد ان يقضي وطرا ياخذها ممكن يسمى الزوج واذا حبلت بولد يلقب بالسيد...
جاسم
شركات التطوير لا تفكر الا بالربح ولك ان ترى مايحصل في المشاريع المقامه شوارع ضيقه سوء التنفيذ ونقض في الوعود وهنا اسالك ان تذهب...
ابونايف
المفروض مثل هذي توقف شركات الطيران من دفع التذاكر
جاسم
ما ارى الا الكذب بعد فشل الزواج وهذا ما يفعله الغبي مسح السبوره لو تصرفتي تصرف الام وربيت طفلتك واهتممتي بزوجك ما حصل من...
ابونايف
تخيل نفسك بعد الخدمه هذي تحال للتحقيق وسمعتك بالأرض خاصه لما توصل لأعلى منصب

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