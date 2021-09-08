بالفيديو.. اقتصادي: "روشن⁩" أحد الحلول العقارية لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء

الرياض (صدى):
علق الكاتب الاقتصادي خالد الربيش، على ارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدًا أن الحل في أن يتجه المواطن إلى شركات التطوير العقاري و"روشن" أحد الحلول العقارية.
وقال خالد الربيش، أن القرارات الجديدة وارتفاع تكاليف البناء سوف يحد من عملية البناء الفردي؛ حيث الحل أن يتجه المواطن إلى شركات التطوير، مضيفًا أن شركة "روشن" ستكون بمثابة خارطة الطريق لبناء أحياء سكنية وليست وحدات سكنية، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .
وأوضح "الربيش" أن شركة روشن هي الوحيدة القادرة على إنشاء أحياء سكنية كاملة الخدمات من بين جميع شركات التطوير العقاري، وذلك بحكم أنها شركة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة والحكومة وجهت هذه الشركة لإقامة أحياء سكنية والتكلفة ستكون أقل لأن الأراضي التي ستحصل عليها هي أراضي حكومية.