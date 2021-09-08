بالفيديو.. رجل دين يفاجئ مذيعة عراقية بـ "حجاب" هدية

بغداد (صدى):
فاجأ رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي العراقي، المذيعة في إحدى المحطات التلفزيونية المحلية سحر عباس حجابًا كهدية على الهواء مباشرة.
واستضافت المذيعة رجل الدين وائل الشمري، في برنامجها "القرار لكم" ، حيث تفاجأت بهدية منه في نهاية الحلقة، وطلب الشمري من كادر البرنامج جلب الهدية التي أحضرها إلى المذيعة وطلب منها فتحها أمام المشاهدين.
وأوضحت المذيعة إنه "كان من المفترض ارتداء الحجاب قبل الدخول للبرنامج، باعتبار استضافتها لرجل دين"، وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها تلك المذيعة بالحرج بسبب استضافتها لرجال دين في برنامجها، حيث طالبوها بارتداء الحجاب على الهواء مباشرة.