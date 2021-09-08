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بالفيديو.. رجل دين يفاجئ مذيعة عراقية بـ "حجاب" هدية

منذ ساعتين
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بالفيديو.. رجل دين يفاجئ مذيعة عراقية بـ "حجاب" هدية

بغداد (صدى):
فاجأ رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي العراقي، المذيعة في إحدى المحطات التلفزيونية المحلية سحر عباس حجابًا كهدية على الهواء مباشرة.

واستضافت المذيعة رجل الدين وائل الشمري، في برنامجها "القرار لكم" ، حيث تفاجأت بهدية منه في نهاية الحلقة، وطلب الشمري من كادر البرنامج جلب الهدية التي أحضرها إلى المذيعة وطلب منها فتحها أمام المشاهدين.

وأوضحت المذيعة إنه "كان من المفترض ارتداء الحجاب قبل الدخول للبرنامج، باعتبار استضافتها لرجل دين"، وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها تلك المذيعة بالحرج بسبب استضافتها لرجال دين في برنامجها، حيث طالبوها بارتداء الحجاب على الهواء مباشرة.

العراق
مذيعة
هدية
حجاب
رجل دين
سحر عباس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17330
منذ ساعة
أسرف في حديثه عن جناب المذيعة.. جنابكم جنابكم

شنو معناها غير جنابكم .. خايف من المحظور
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 278
منذ دقيقة
كذاب في مسعاك ونعرف اهدافك اين انت من تقديم العروس للسيد وبعد ان يقضي وطرا ياخذها ممكن يسمى الزوج واذا حبلت بولد يلقب بالسيد ولد زنا صريح عندكم سيد تزينون الزنى ليقبل

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أحدث التعليقات

جاسم
كذاب في مسعاك ونعرف اهدافك اين انت من تقديم العروس للسيد وبعد ان يقضي وطرا ياخذها ممكن يسمى الزوج واذا حبلت بولد يلقب بالسيد...
جاسم
شركات التطوير لا تفكر الا بالربح ولك ان ترى مايحصل في المشاريع المقامه شوارع ضيقه سوء التنفيذ ونقض في الوعود وهنا اسالك ان تذهب...
ابونايف
المفروض مثل هذي توقف شركات الطيران من دفع التذاكر
جاسم
ما ارى الا الكذب بعد فشل الزواج وهذا ما يفعله الغبي مسح السبوره لو تصرفتي تصرف الام وربيت طفلتك واهتممتي بزوجك ما حصل من...
ابونايف
تخيل نفسك بعد الخدمه هذي تحال للتحقيق وسمعتك بالأرض خاصه لما توصل لأعلى منصب

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