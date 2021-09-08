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" الجوافة " تساعد على إنقاص الوزن

منذ 13 دقيقة
1235
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" الجوافة " تساعد على إنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
تعتبر الجوافة من الفواكه المخصصة لأولئك الأشخاص الذين يرغبون في خسارة وزن أجسادهم الزائد، نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة : تحتوي الجوافة على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ما يجعلها تتميز بقيمة غذائية كبيرة.

وتشمل تلك العناصر:- البروتين.- الدهون.- الكربوهيدرات.- الألياف.- الكالسيوم- الحديد.- السكريات.- البوتاسيوم.- الصوديوم.- المغنيسيوم.- الفيتامينات: مثل فيتامين سي وفيتامين أ.

وترجع فوائد الجوافة في إنقاص الوزن إلى احتوائها على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، إلى جانب أنها توفر احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن اللازمة لإنتاج الطاقة المستخدمة في القيام بالأنشطة البدنية اليومية.

كما تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف، حيث يبلغ مقدار ما تحويه ثمرة الجوافة "100 جرام" ما يصل إلى 7 جرامات من الألياف الغذائية، وهو ما يساعد على منح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

ويساعد على خفض فقدان الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام، وبالتالي إنقاص وزن الجسم الزائد.

كما أن الجوافة من الفواكه التي تحتوي على نسب عالية من فيتامين سي، ما يساعد على زيادة معدل حرق الجسم، والتخلص من الدهون المتراكمة، خاصة في مناطق البطن والأرداف،و يقلل نقص فيتامين سى عن المستوى المطلوب في الجسم من عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

الصحة
إنقاص الوزن
الجسم
الفواكه
خسارة الوزن
الجوافة
العناصر الغذائية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133759
منذ 9 دقائق
تماام ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17325
منذ 4 دقائق
هات ٤ كيلو معاك

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هات ٤ كيلو معاك
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ..
خالد فالح سعيد الشهراني
وظيفه
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه الا تكتكه على السريع ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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