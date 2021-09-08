ليلى اسكندر ترد على متابعات تغزلن بزوجها يعقوب الفرحان

أميرة خالد (صدى):
أثارت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بردودها على متابعات تغزلن بزوجها الفنان يعقوب الفرحان.
وجاء ذلك بعد نشر الفنانة صورة جديدة لزوجها، وُصفت بـ“الصادمة“، حيث اتضح أنها من كواليس مسلسل رشاش، حيث كان التعب ظاهرًا عليه بشدة.
و ردت على إحدى المتابعات قائلة ”كفو يالمسلمة متربية عدل انت عند بيت امتس وابوتس والخلااات“، وجاء في رد آخر للفنانة ”أمبييه بدون الميم يعني ابيه الله الله ياشريفات مكة الله عليكم.. استمروا“، وهو رد على تعليق متابعة كتبت: ”أمبييه من دون الميم“.
وأضافت الفنانة ليلى في رد آخر ”لا عادي انا من 2016 بالمملكة تعودت ياعمري على هذه العينات وصرت اعرف ارد الطار طيران وانا أختك“.
وأثارت ردود الفنانة ليلى، غضب عدد من المتابعين الذين وجدوا في كلامها ”إساءة إلى بنات المملكة“، لترد الفنانة قائلة: "أتحداك توريني مسبة وحدة، انا مو تربيتي ولا أخلاقي أسب احد بس أي شخص يتعدى الحدود لازم يتحجم".