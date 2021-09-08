نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ليلى اسكندر ترد على متابعات تغزلن بزوجها يعقوب الفرحان

منذ ساعة
1118
1
ليلى اسكندر ترد على متابعات تغزلن بزوجها يعقوب الفرحان

أميرة خالد (صدى):
أثارت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بردودها على متابعات تغزلن بزوجها الفنان يعقوب الفرحان.

وجاء ذلك بعد نشر الفنانة صورة جديدة لزوجها، وُصفت بـ“الصادمة“، حيث اتضح أنها من كواليس مسلسل رشاش، حيث كان التعب ظاهرًا عليه بشدة.

و ردت على إحدى المتابعات قائلة ”كفو يالمسلمة متربية عدل انت عند بيت امتس وابوتس والخلااات“، وجاء في رد آخر للفنانة ”أمبييه بدون الميم يعني ابيه الله الله ياشريفات مكة الله عليكم.. استمروا“، وهو رد على تعليق متابعة كتبت: ”أمبييه من دون الميم“.

وأضافت الفنانة ليلى في رد آخر ”لا عادي انا من 2016 بالمملكة تعودت ياعمري على هذه العينات وصرت اعرف ارد الطار طيران وانا أختك“.

وأثارت ردود الفنانة ليلى، غضب عدد من المتابعين الذين وجدوا في كلامها ”إساءة إلى بنات المملكة“، لترد الفنانة قائلة: "أتحداك توريني مسبة وحدة، انا مو تربيتي ولا أخلاقي أسب احد بس أي شخص يتعدى الحدود لازم يتحجم".

 

رشاش
فن
مواقع التواصل
يعقوب الفرحان
ليلي اسكندر
الفرحان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17325
منذ 10 دقائق
في التمثيل والكورة توجد القوانين .. لكنها في الغالب تعمل لصالح طرف دون جماعة .. أحيانا

حيث قانون الظهور الإعلامي للمشاهير.. متاح حتى على زيادة أو نقص ملح الطعام في طبق محشي الحمام

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هات ٤ كيلو معاك
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ..
خالد فالح سعيد الشهراني
وظيفه
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه الا تكتكه على السريع ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

أخر الأخبار

وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية
وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية
منذ 3 دقائق 1274
" الجوافة " تساعد على إنقاص الوزن
" الجوافة " تساعد على إنقاص الوزن
منذ 13 دقيقة 1231
القبض على مقيمين قاما بسرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين بنجران
القبض على مقيمين قاما بسرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين بنجران
منذ 18 دقيقة 1398
القناعة كنز لا يفنى
القناعة كنز لا يفنى
منذ 27 دقيقة 572
شرطي ينقذ امرأة من الموت
شرطي ينقذ امرأة من الموت
منذ 33 دقيقة 592
أسرع طريقة للقاح
أسرع طريقة للقاح
منذ 37 دقيقة 620
تحذيرات من رياح وأتربة مثارة على الطرق الخارجية بالرياض والشرقية
تحذيرات من رياح وأتربة مثارة على الطرق الخارجية بالرياض والشرقية
منذ 43 دقيقة 1490
80 لاعباً ومدرباً يبحثون مقترح إقامة كأس العالم كل عامين
80 لاعباً ومدرباً يبحثون مقترح إقامة كأس العالم كل عامين
منذ 47 دقيقة 1811
بالفيديو.. اقتصادي: "روشن⁩" أحد الحلول العقارية لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء
بالفيديو.. اقتصادي: "روشن⁩" أحد الحلول العقارية لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء
منذ 52 دقيقة 1722
ليلى اسكندر ترد على متابعات تغزلن بزوجها يعقوب الفرحان
ليلى اسكندر ترد على متابعات تغزلن بزوجها يعقوب الفرحان
منذ ساعة 1118