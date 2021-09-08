فوز الفهد: أستعين بـ3 ممرضات للعناية بطفلي

خالد الظفيري (صدى):
أوضحت الفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد، خطتها لتحقيق التوازن بين زوجها وابنها وعملها وبيتها إلى جانب توفير وقت خاص للعناية بنفسها، لافتة إلى أن الاستيقاظ المبكر هو أول المساعدين لها في تحقيق تلك الخطة.
وأكدت فوز الفهد أنها بطبيعتها تحب النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً أيضاً، مضيفة أنها منذ ولادتها أصبحت تنام مبكراً أكثر بسبب أن يومها يكون مملوء بالمهام التي تقوم بها إلى جانب زيارات الأهل والأصدقاء.
وقالت أنها حالياً تستعين بـ 3 ممرضات للعناية بطفلها على مدار اليوم خاصة أونها عانت مع الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، متابعة: "أنا كنت معتمدة على الرضاعة الطبيعية والتغيرات اللى صارت مع الرضاعة الطبيعية والجسم، إيش لون يتغير كل شيء فجأة ينضغط ويصير فيني ضغط نفسي، وبعدين شوي شوي قاعدة أتعلم والحمد لله أهلنا موجودين حوالينا".
وأشارت إلى أن دور الأم صعب للغاية مع اختلاف طبقات المجتمع خاصة أن المسئولية التي تتحملها الأم لا يستطيع احد تحملها، معبرة عن سعادتها بشعور الأمومة، مشددة على أن شعور الأمومة من أجمل المشاعر التي تعيشها الأم بكل المراحل التي تمر بها بكل صعوباتها، وهي بذلك لا تنتقص دور الرجل.