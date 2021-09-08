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فوز الفهد: أستعين بـ3 ممرضات للعناية بطفلي

منذ 8 ساعات
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فوز الفهد: أستعين بـ3 ممرضات للعناية بطفلي

خالد الظفيري (صدى):
أوضحت الفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد، خطتها لتحقيق التوازن بين زوجها وابنها وعملها وبيتها إلى جانب توفير وقت خاص للعناية بنفسها، لافتة إلى أن الاستيقاظ المبكر هو أول المساعدين لها في تحقيق تلك الخطة.

وأكدت فوز الفهد أنها بطبيعتها تحب النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً أيضاً، مضيفة أنها منذ ولادتها أصبحت تنام مبكراً أكثر بسبب أن يومها يكون مملوء بالمهام التي تقوم بها إلى جانب زيارات الأهل والأصدقاء.

وقالت أنها حالياً تستعين بـ 3 ممرضات للعناية بطفلها على مدار اليوم خاصة أونها عانت مع الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، متابعة: "أنا كنت معتمدة على الرضاعة الطبيعية والتغيرات اللى صارت مع الرضاعة الطبيعية والجسم، إيش لون يتغير كل شيء فجأة ينضغط ويصير فيني ضغط نفسي، وبعدين شوي شوي قاعدة أتعلم والحمد لله أهلنا موجودين حوالينا".

وأشارت إلى أن دور الأم صعب للغاية مع اختلاف طبقات المجتمع خاصة أن المسئولية التي تتحملها الأم لا يستطيع احد تحملها، معبرة عن سعادتها بشعور الأمومة، مشددة على أن شعور الأمومة من أجمل المشاعر التي تعيشها الأم بكل المراحل التي تمر بها بكل صعوباتها، وهي بذلك لا تنتقص دور الرجل.

 

طفل
ممرضات
الأمومة
فوز الفهد
فن ومشاهير

التعليقات

عبد اللهhabd
عبد اللهhabd عدد التعليقات : 1460
منذ ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
يا ع. س. ع اهذي والا ماتهذي النصر باقي وشامخ الراس رغم انفك يا متعصب,,,,,,,,,,,,
زنجبيل
عبد اللهhabd هذه طواعة أم رياء و سمعة !!!! أين المناسبة بين المقالة و ما كتبت ؟ هذا ليس بمقال ذكر أو دعاء و...
الرمز
قال الصحفي والناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز،الصحيح يا جماز انك حاقد رياضي ولست ناقد ارحم حالك النصر مشغلك ورافع ضغطك ,,,
زائر
كفو الرجاجيل لله يبارك بكم ويقويكم دوسو على وجهه العفن عبرة لغيره
ع. س. ع
خسئت يا ابو يزيد بل ابو خرقة اقسم بمن احل القسم لا نريد إلا أن تبقى معقولياتكم كما هي حتى تبقون في المستنقع،، الجماز...

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