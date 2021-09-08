شاب يطلب تطليق زوجته لبيعها ملابس زفافه دون علمه

القاهرة (صدى):
طالب شاب في دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر بتطليق زوجته بسبب ما وقع عليه من ضرر، لبيعها "بدلة فرحه" دون علمه.
وأوضح الشاب، أنه بعد زواجهما اكتشف أن زوجته تتصرف بطريقة غير مقبولة فهى لا تحتفظ بشيء وتقوم ببيعه، مبررة أفعالها "ملهاش لازمة في الدولاب"، مضيفًا: "كلما سألت زوجتي عن الملابس المختفية، ترد قائلة بأنها تحتفظ بها لأنها غير صالح للبس حاليًا.. لدرجة أنني اشتريت ملابس جديدة بسبب اختفاء معظم ملابسي".
وقال الزوج أنه اكتشف كذب زوجته، بعدم رأى صديقه يرتدي "بدلة فرحه" في عيد ميلاد أحد أصدقائهما، وعلم أنها باعتها بمقابل مادي كبير وعندما علمت زوجته بانكشاف حقيقتها، هربت لمنزل أسرتها دون منحه فرصة للتفاهم.