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شاب يطلب تطليق زوجته لبيعها ملابس زفافه دون علمه

منذ ساعة
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شاب يطلب تطليق زوجته لبيعها ملابس زفافه دون علمه

القاهرة (صدى):
طالب شاب في دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر بتطليق زوجته بسبب ما وقع عليه من ضرر، لبيعها "بدلة فرحه" دون علمه.

وأوضح الشاب، أنه بعد زواجهما اكتشف أن زوجته تتصرف بطريقة غير مقبولة فهى لا تحتفظ بشيء وتقوم ببيعه، مبررة أفعالها "ملهاش لازمة في الدولاب"، مضيفًا: "كلما سألت زوجتي عن الملابس المختفية، ترد قائلة بأنها تحتفظ بها لأنها غير صالح للبس حاليًا.. لدرجة أنني اشتريت ملابس جديدة بسبب اختفاء معظم ملابسي".

وقال الزوج أنه اكتشف كذب زوجته، بعدم رأى صديقه يرتدي "بدلة فرحه" في عيد ميلاد أحد أصدقائهما، وعلم أنها باعتها بمقابل مادي كبير وعندما علمت زوجته بانكشاف حقيقتها، هربت لمنزل أسرتها دون منحه فرصة للتفاهم.

 

 

مصر
شاب
طلاق
ملابس
زفاف
محكمة الأسرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133748
منذ 25 دقيقة
ههههههههههههههههه يالها من حياله ..

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أحدث التعليقات

ابوزياد
طيب اللي عنده شاب اوشابه في الجامعه وطلع لهم سيارة بالأقساط لأن ماعنده استطاعه يدفع كاش ماذا يفعل؟؟؟؟
البسطويسي
عنجهية كذابة ، وتعالي على عامل لا حول له ولا قوة ولو انقتل العامل جاك جماعته تكفون باقي 20 مليون وباقي 10 مليون تفوووه...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه يالها من حياله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه احسنتي ، صح لسانك يا اخت لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ، باالتوفيق للجميع ..

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