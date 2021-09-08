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"إحكام" توضح موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ

منذ 7 ساعات
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"إحكام" توضح موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ

الرياض (صدى):
كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ،

وقالت "إحكام" أن لجان النظر تختص بطلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع الصادر بالأمر الملكي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ،.

وأضافت : أما العقارات المحياة بعد هذا التاريخ فليست ضمن اختصاصات لجان النظر.

وأشارت إلى أن أن لفترة المتاح خلالها التقديم على طلبات تملك العقارات في المدن والمحافظات، بدأت من 5 جمادى الأولى عام 1442هـ، وتستمر لمدة عام.

 

عقارات
إحكام
العقارات المحياة
لجان النظر

التعليقات

ابو نيرسيان
ابو نيرسيان عدد التعليقات : 796
منذ ساعة
ههههههه طيب واللى عنده بيت بدون صك وش السوات
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133770
منذ ساعة
هذي والله البلشه ، املاك من عهد جدودنا رحمهم الله ، نخيل وأثل وأشجار معمره ، وبيوت طين من دون صكوك بعضها لأكثر من 200 عام وبعضها ميه وألبعض منها اقل وأكثر من ميه .. املاك كثيره وقديمه من دون صكوك .. تروح كذااا ..!!؟
صحيح
صحيح عدد التعليقات : 5
منذ 52 دقيقة
طيب والرسوم التيي اخذتوها والمكاتب التي دفعنا لها فلوس ذهبت سدى ولانعود لمنصه ثانيه وهكذا دواليك

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أحدث التعليقات

البسطويسي
افا يا بو محمد ، توزع حسنات ، انا عندك موجود اشتم وقول اللي يعجبك والله ما ازعل منك وكمان محتاج حسنات وانت ما...
زعيم اااسيا
المضروب الي يرفع اوراقه ساعه ٩م ويقول رافعينها ساعه ٧م هههههههه
صحيح
طيب والرسوم التيي اخذتوها والمكاتب التي دفعنا لها فلوس ذهبت سدى ولانعود لمنصه ثانيه وهكذا دواليك
ابو محمد 😎 ✍️
هذي والله البلشه ، املاك من عهد جدودنا رحمهم الله ، نخيل وأثل وأشجار معمره ، وبيوت طين من دون صكوك بعضها لأكثر من...
ابو محمد 😎 ✍️
ضربك ماينفع يا غبي .. .. خل ولدك هو اللي يضربهم وانت عززله شجعه ، وكذا يصير له هيبه عندهم ..

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