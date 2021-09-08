تعديلات جديدة تعفي «العينات التجارية» الأقل من 5 آلاف ريال من الرسوم الجمركية

الرياض (صدى):
أقرت الجهات المختصة وضع عدد من التعديلات على نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث ستعفى من الرسوم الجمركية "العينات التجارية" الواردة لدول المجلس التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
وأوضحت الجهات المختصة، أن للمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية، وكذلك الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى من ذلك التبغ ومشتقاته، والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
وأشارت إلى أنه ستعفى من الرسوم الجمركية مستلزمات الجمعيات الخيرية، والبضائع الواردة بنودها الجمركية في اللائحة التنفيذية والمستوردة من قبل الاحتياجات الخاصة، والجهات الحكومية المعنية، والجهات ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المواد اللازمة للإغاثة، بحسب "عكاظ" .