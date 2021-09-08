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تعديلات جديدة تعفي «العينات التجارية» الأقل من 5 آلاف ريال من الرسوم الجمركية

منذ ساعة
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تعديلات جديدة تعفي «العينات التجارية» الأقل من 5 آلاف ريال من الرسوم الجمركية

الرياض (صدى):
أقرت الجهات المختصة وضع عدد من التعديلات على نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث ستعفى من الرسوم الجمركية "العينات التجارية" الواردة لدول المجلس التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

وأوضحت الجهات المختصة، أن للمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية، وكذلك الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى من ذلك التبغ ومشتقاته، والسلع ذات الطبيعة الخاصة.

وأشارت إلى أنه ستعفى من الرسوم الجمركية مستلزمات الجمعيات الخيرية، والبضائع الواردة بنودها الجمركية في اللائحة التنفيذية والمستوردة من قبل الاحتياجات الخاصة، والجهات الحكومية المعنية، والجهات ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المواد اللازمة للإغاثة، بحسب "عكاظ" .

الخليج
مجلس التعاون
الرسوم الجمركية
العينات التجارية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133748
منذ 29 دقيقة
تماام ، باالتوفيق للجميع ..

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أحدث التعليقات

ابوزياد
طيب اللي عنده شاب اوشابه في الجامعه وطلع لهم سيارة بالأقساط لأن ماعنده استطاعه يدفع كاش ماذا يفعل؟؟؟؟
البسطويسي
عنجهية كذابة ، وتعالي على عامل لا حول له ولا قوة ولو انقتل العامل جاك جماعته تكفون باقي 20 مليون وباقي 10 مليون تفوووه...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه يالها من حياله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه احسنتي ، صح لسانك يا اخت لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ، باالتوفيق للجميع ..

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