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منتزه الملك فهد بالدمام قبل 45 عام
منذ 6 ساعات
1724
1
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الدمام
منتزة
شبان
خبر في صورة
منتزه الملك فهد
التعليقات
جاسم
عدد التعليقات : 279
منذ ساعة
كان ياماكان هناك منتزه يلجئ له الناس عوائل وشباب وبعد ما حصل اصبح كما تراه
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