إجبار 6 فتيات على السير عاريات لجلب المطر

نيودلهي (صدى):
أُجبِرت 6 فتيات صغيرات، على خلع ملابسهن، والسير عاريات في الشوارع لـ جلب المطر. في الهند والتخلص من الجفاف.
وطلب السكان المحليون الذين يتبعون خرافة هندية قديمة من الفتيات الصغيرات على السير في القرية، عاريات مع ضفدع يركب على عمود خشبي متوازن فوق أكتافهن.
وسارت النساء بجانبهن؛ تُغنِّين أغاني التسبيح لإله المطر، وتوقفت الفتيات عند كل منزل وتوسلن للحصول على المواد الغذائية، مثل الخبز والدقيق، والتي تم التبرع بها بعد ذلك إلى باندارا، أو مطبخ المجتمع، الذي تم نصبه أمام معبد القرية.
وذكر "كريشنا تشيتانيا" رئيس مقاطعة داموه، إن آباء الفتيات سمحوا لهن بالمشاركة في الطقوس الغريبة، وفي بعض الحالات انضموا إليها