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إجبار 6 فتيات على السير عاريات لجلب المطر

منذ ساعة
1224
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إجبار 6 فتيات على السير عاريات لجلب المطر

نيودلهي (صدى):
أُجبِرت 6 فتيات صغيرات، على خلع ملابسهن، والسير عاريات في الشوارع لـ جلب المطر. في الهند والتخلص من الجفاف.

وطلب السكان المحليون الذين يتبعون خرافة هندية قديمة من الفتيات الصغيرات على السير في القرية، عاريات مع ضفدع يركب على عمود خشبي متوازن فوق أكتافهن.

وسارت النساء بجانبهن؛ تُغنِّين أغاني التسبيح لإله المطر، وتوقفت الفتيات عند كل منزل وتوسلن للحصول على المواد الغذائية، مثل الخبز والدقيق، والتي تم التبرع بها بعد ذلك إلى باندارا، أو مطبخ المجتمع، الذي تم نصبه أمام معبد القرية.

وذكر "كريشنا تشيتانيا" رئيس مقاطعة داموه، إن آباء الفتيات سمحوا لهن بالمشاركة في الطقوس الغريبة، وفي بعض الحالات انضموا إليها

 

الهند
الأمطار
الجفاف
عاريات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133748
منذ 49 دقيقة
جهل مطبق ..

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أحدث التعليقات

ابوزياد
طيب اللي عنده شاب اوشابه في الجامعه وطلع لهم سيارة بالأقساط لأن ماعنده استطاعه يدفع كاش ماذا يفعل؟؟؟؟
البسطويسي
عنجهية كذابة ، وتعالي على عامل لا حول له ولا قوة ولو انقتل العامل جاك جماعته تكفون باقي 20 مليون وباقي 10 مليون تفوووه...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه يالها من حياله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه احسنتي ، صح لسانك يا اخت لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ، باالتوفيق للجميع ..

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