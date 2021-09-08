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"نزاهة" تحقق مع 748 متهما في قضايا إدارية وجنائية وتوقف 282 مواطنا ومقيما

منذ ساعة
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"نزاهة" تحقق مع 748 متهما في قضايا إدارية وجنائية وتوقف 282 مواطنا ومقيما

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443هـ، حيث حققت مع 748 متهما في قضايا جنائية وإدارية، وأوقفت 282 مواطنا ومقيما.

وقات الهيئة في بيان اليوم الأربعاء إن من بين الموقوفين موظفين في وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى أن الموقوفين تورطوا في جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للقضاء، مهيبة بالجميع للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري عبر الهاتف المجاني (980).

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قضايا إدارية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133748
منذ ساعة
شدوا حيلكم على الفاسدين ..
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 714
منذ ساعة
عدد موب هين

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أحدث التعليقات

ابوزياد
طيب اللي عنده شاب اوشابه في الجامعه وطلع لهم سيارة بالأقساط لأن ماعنده استطاعه يدفع كاش ماذا يفعل؟؟؟؟
البسطويسي
عنجهية كذابة ، وتعالي على عامل لا حول له ولا قوة ولو انقتل العامل جاك جماعته تكفون باقي 20 مليون وباقي 10 مليون تفوووه...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه يالها من حياله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه احسنتي ، صح لسانك يا اخت لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ، باالتوفيق للجميع ..

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