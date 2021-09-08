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بالفيديو.. هيا الشعيبي تثير الجدل بتصريحاتها عن "مراهقة الأربعين"

منذ ساعة
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بالفيديو.. هيا الشعيبي تثير الجدل بتصريحاتها عن "مراهقة الأربعين"

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، الجدل بعد حديثها عن المراهقة، وأن هناك العديد من السيدات بعد وصولهن سن الأربعين تنشأ لديهن الرغبة في العودة مرة أخرى إلى سن العشرينيات؛ ليتهمها الجمهور بالتلميح إلى إلهام الفضالة التي دخلت معها في خلاف كبير ورفعت عليها قضايا.

وقالت هيا الشعيبي في مقطع فيديو جديد: "مراهقة الأربعين يعني الواحدة تحب ترجع للعشرين مو الثلاثين لكن العشرين بعض الحريم ما يدرون أن مرحلة الأربعين هي نضوج المرأة الكامل في جمالها وجسمها وفي طريقتها وما يصير نعيش زمنا وزمن غيرنا".

ورد عليها بعض المتابعين؛ حيث قالت متابعة:" "خلاص يا هيا خلصنا عاد، احلا شي انو الهام عايشه حياتها ولا درت عنك ترى انشغلي بنفسك وبشغلك"، فيما استطردت أخرى:" وتطلع تقول انا قلبي طيب واللي بقلبي على لساني وما اقط نغزات على احد".

هيا الشعيبي
مراهقة
قضايا
إلهام الفضالة
فن ومشاهير
سن الأربعين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133739
منذ 40 دقيقة
قالوا // فخار يسحق بعضه بعضاا ..
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 644
منذ 36 دقيقة
اعوذ بالله من غيرة بعض الحريم
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14231
منذ دقيقة
في الغالب يكون قلق وخوف الحاسد من أن يفوز المحسود بمنزلة أو مكانة معينة لا يستطيع إدراكها.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
في الغالب يكون قلق وخوف الحاسد من أن يفوز المحسود بمنزلة أو مكانة معينة لا يستطيع إدراكها.
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير .. هذا مما يرفع مقامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
من حقها طلب نفقه على اولاده ، ولا معه حق يمد يده عليهاا بسبب طلب مشروع ..
سعد الشمري
نعم الابطال اصحاب المرتبات الشحيحه ونظام خدمة الافراد القديم الذي لايفي بالغرض المطلوب في الحد الجنوبي وليس المرفهين والمترفين الاثرياء والقصات والاساور استطيع ان...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا ثوة إلا باالله العلي العظيم ..

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