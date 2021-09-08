بالفيديو.. هيا الشعيبي تثير الجدل بتصريحاتها عن "مراهقة الأربعين"

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، الجدل بعد حديثها عن المراهقة، وأن هناك العديد من السيدات بعد وصولهن سن الأربعين تنشأ لديهن الرغبة في العودة مرة أخرى إلى سن العشرينيات؛ ليتهمها الجمهور بالتلميح إلى إلهام الفضالة التي دخلت معها في خلاف كبير ورفعت عليها قضايا.
وقالت هيا الشعيبي في مقطع فيديو جديد: "مراهقة الأربعين يعني الواحدة تحب ترجع للعشرين مو الثلاثين لكن العشرين بعض الحريم ما يدرون أن مرحلة الأربعين هي نضوج المرأة الكامل في جمالها وجسمها وفي طريقتها وما يصير نعيش زمنا وزمن غيرنا".
ورد عليها بعض المتابعين؛ حيث قالت متابعة:" "خلاص يا هيا خلصنا عاد، احلا شي انو الهام عايشه حياتها ولا درت عنك ترى انشغلي بنفسك وبشغلك"، فيما استطردت أخرى:" وتطلع تقول انا قلبي طيب واللي بقلبي على لساني وما اقط نغزات على احد".