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فوائد عديدة للعسل عند خلطه مع الماء الدافئ والليمون في الصباح

منذ ساعة
1868
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فوائد عديدة للعسل عند خلطه مع الماء الدافئ والليمون في الصباح

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن فوائد العسل عند خلطه مع الماء والليمون، حيث يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، حيث يمتلك العسل مجموعة من الخصائص المطهرة ويساعد في التخفيف من حموضة المعدة.

ويساهم خلط الماء الدافئ مع العسل والليمون في تخفيف الوزن، في الحقيقة إن شرب الماء بكثرة خلال اليوم زيادةً على أنه يحافظ على رطوبة الجسم ونشاطه، فإنه يشعر المعدة بالامتلاء والشبع ويحفزعمليات الأيض وحرق الدهون.

ويساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن، وتكون الاستفادة الأكبر عند شرب الخليط على معدة فارغة في الصباح الباكر عند الإستيقاظ.

كما يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا كتأثير المضادات الحيوية، ففي دراسة بينت أن عسل المانوكا قد يساعد في التخلص من مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

ومن ناحية أخرى فإن العسل والليمون مصدران غنيان جدًا بمضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة في التقليل من خطر الجلطات القلبية والدماغية، وبعض أنواع السرطان.

وأوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام العسل كمنتج مضاد للسعال، فقد تبين أن العسل يقلل السعال أثناء النوم وخاصة عند الأطفال المصابون بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

 

العسل
الماء
الليمون
الحموضة
فوائد العسل

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82898
منذ 52 دقيقة
العسل لذيذ وخاصه مع القرص السمن
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133738
منذ 42 دقيقة
كلام مفيد جداً ..

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واضح*** وصريح***
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نعم الابطال اصحاب المرتبات الشحيحه ونظام خدمة الافراد القديم الذي لايفي بالغرض المطلوب في الحد الجنوبي وليس المرفهين والمترفين الاثرياء والقصات والاساور استطيع ان...
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