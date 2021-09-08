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دكاكين بيع الملابس والأقمشة في نجران
منذ ساعتين
659
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133739
منذ 37 دقيقة
تماام ..
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
في الغالب يكون قلق وخوف الحاسد من أن يفوز المحسود بمنزلة أو مكانة معينة لا يستطيع إدراكها.
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير .. هذا مما يرفع مقامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
من حقها طلب نفقه على اولاده ، ولا معه حق يمد يده عليهاا بسبب طلب مشروع ..
سعد الشمري
نعم الابطال اصحاب المرتبات الشحيحه ونظام خدمة الافراد القديم الذي لايفي بالغرض المطلوب في الحد الجنوبي وليس المرفهين والمترفين الاثرياء والقصات والاساور استطيع ان...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا ثوة إلا باالله العلي العظيم ..
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