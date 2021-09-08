استقرار أسعار النفط بعد خسائر ليومين

وكالات (صدى):
استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت انخفاضا استمر يومين، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب التي خيمت عليها عودة تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق.
وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 68 دولارًا للبرميل في نيويورك، بعد انخفاضها بأكثر من 2٪ خلال الجلستين الماضيتين، في حين أن خام القياس العالمي برنت استقر دون 72 دولاراً للبرميل.
ويذكر أن النفط انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، في حين اتسعت الفجوة فوق مؤشر 50 يومًا، وهي إشارة هبوطية قد تشهد مزيدًا من البيع.