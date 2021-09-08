نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مصفف شعر يستدرج امرأة لاغتصابها في دبي

منذ ساعتين
1337
1
مصفف شعر يستدرج امرأة لاغتصابها في دبي

دبي (صدى):
أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكمًا بالسجن 15 عاما والإبعاد بحق مصفف شعر من جنسية عربية أدين بخطف امرأة أوروبية بعد استدراجها بالحيلة، بغرض اغتصابها.

وكان الجاني قد أقنع المجني عليها بأن شعرها تالف ولديه منتجات لعلاجه في مسكنه، فوافقت على مرافقته بعد إلحاح، وحين وصلا اعتدى عليها جنسياً بالإكراه بعد تهديدها بالقتل.

ويوم الواقعة صرخت المجني عليها حين سمعت صوت شخص في الخارج، وعضت إصبع يد المتهم فأحدثت به جرحاً، كما أصابته بأظافرها، فلم يجد المتهم حلاً سوى السماح لها بارتداء ملابسها ومغادرة الشقة.

وأبلغت المجني عليها الشرطة فور خروجها وتم القبض عليه، ليقر بارتكاب الواقعة.

دبي
اغتصاب
منوعات
محكمة

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10122
منذ 22 دقيقة
يستاهل ما جاه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وش فريق اوريجينال انا اعرف ان هذا الاسم لعصير،،، لكن ما يهمنا ينهزم الفريق الايراني شر هزيمة والفوز بالسبعة على فريق اوريجينال لا يعنينا،،...
kkkk
اهم شي السنتيانات مشدوده
اللهو البرى
الاخبار في مصر.. وتقريبا ٩٩و٩ من عشرة في المية. قتل قتل قتل.. واحد قتل مراتو.. وواحدة قتلت قوزها بمساعدة عشيقها.. وحرق وصب موية نااار...
نجاة محمد
يستاهل ما جاه
هلالي
مصر عظيمة ليه تنقلوا فقط أخبار زبالة مصر لنا !! يعني ما فيه ولا خبر عن جراح مصري ولا عالم مصري ولا اختراع مصري...

أخر الأخبار

"النيابة العامة" تكشف تفاصيل أحكام التعاملات الإلكترونية
"النيابة العامة" تكشف تفاصيل أحكام التعاملات الإلكترونية
منذ 14 دقيقة 1408
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن القبض على 3 مواطنين بحوزتهم الحشيش المخدر بالقنفذة
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن القبض على 3 مواطنين بحوزتهم الحشيش المخدر بالقنفذة
منذ 24 دقيقة 1465
استقرار أسعار النفط بعد خسائر ليومين
استقرار أسعار النفط بعد خسائر ليومين
منذ 34 دقيقة 1498
دكاكين بيع الملابس والأقمشة في نجران
دكاكين بيع الملابس والأقمشة في نجران
منذ 47 دقيقة 226
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 51 دقيقة 1229
نادي الشباب يفتح باب التوظيف بعدة مجالات
نادي الشباب يفتح باب التوظيف بعدة مجالات
منذ ساعة 1462
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
منذ ساعة 1318
المغامسي بعد إحالة مدير الأمن العام للتحقيق: "لا يستقيم أمر النّاس إلا بمعاقبة المسيء"
المغامسي بعد إحالة مدير الأمن العام للتحقيق: "لا يستقيم أمر النّاس إلا بمعاقبة المسيء"
منذ ساعة 2565
مصفف شعر يستدرج امرأة لاغتصابها في دبي
مصفف شعر يستدرج امرأة لاغتصابها في دبي
منذ ساعتين 1337
فيديو..الفريق أول البقمي يكشف تفاصيل يوم استشهاد الملك فيصل وكيف تصرف الملك فهد
فيديو..الفريق أول البقمي يكشف تفاصيل يوم استشهاد الملك فيصل وكيف تصرف الملك فهد
منذ ساعتين 13373