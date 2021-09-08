مصفف شعر يستدرج امرأة لاغتصابها في دبي

دبي (صدى):
أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكمًا بالسجن 15 عاما والإبعاد بحق مصفف شعر من جنسية عربية أدين بخطف امرأة أوروبية بعد استدراجها بالحيلة، بغرض اغتصابها.
وكان الجاني قد أقنع المجني عليها بأن شعرها تالف ولديه منتجات لعلاجه في مسكنه، فوافقت على مرافقته بعد إلحاح، وحين وصلا اعتدى عليها جنسياً بالإكراه بعد تهديدها بالقتل.
ويوم الواقعة صرخت المجني عليها حين سمعت صوت شخص في الخارج، وعضت إصبع يد المتهم فأحدثت به جرحاً، كما أصابته بأظافرها، فلم يجد المتهم حلاً سوى السماح لها بارتداء ملابسها ومغادرة الشقة.
وأبلغت المجني عليها الشرطة فور خروجها وتم القبض عليه، ليقر بارتكاب الواقعة.