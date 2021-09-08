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حديث تركي العجمة عن تشفير مباريات المنتخب
منذ 19 ساعة
2878
1
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التعليقات
ABO A7MD
عدد التعليقات : 99
منذ 19 دقيقة
والله مهزلة مابعدها مهزلة !!!
اشتكينا سابقا من ... BEIN SPORT
والان نشتكي من ... SSC SPORT
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أحدث التعليقات
ابو يزيد
يا ع. س. ع اهذي والا ماتهذي النصر باقي وشامخ الراس رغم انفك يا متعصب,,,,,,,,,,,,
زنجبيل
عبد اللهhabd هذه طواعة أم رياء و سمعة !!!! أين المناسبة بين المقالة و ما كتبت ؟ هذا ليس بمقال ذكر أو دعاء و...
الرمز
قال الصحفي والناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز،الصحيح يا جماز انك حاقد رياضي ولست ناقد ارحم حالك النصر مشغلك ورافع ضغطك ,,,
زائر
كفو الرجاجيل لله يبارك بكم ويقويكم دوسو على وجهه العفن عبرة لغيره
ع. س. ع
خسئت يا ابو يزيد بل ابو خرقة اقسم بمن احل القسم لا نريد إلا أن تبقى معقولياتكم كما هي حتى تبقون في المستنقع،، الجماز...
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