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عارضة أزياء تتزوج بمفردها: "سئمت من الرجال"

منذ ساعة
733
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عارضة أزياء تتزوج بمفردها: "سئمت من الرجال"

لندن (صدى):
أعلنت عارضة أزياء بريطانية أنها سئمت الاعتماد على الرجال، لذلك قررت الزواج من نفسها، وبالفعل اتخذت خطواتها بشكل جدي.

وبعد علاقات عاطفية متعددة لم تستمر، وبعد أن أمضت بعض الوقت كسيدة عزباء، أدركت عارضة الأزياء أنها تستطيع الوقوف على قدميها وتعتمد على نفسها دون حاجة لرجل.

وقالت العارضة البالغة من العمر 33 عامًا: "وصلت إلى مرحلة نضجت فيها ، أدركت أنني امرأة قوية".

وأضافت: "كنت دائمًا خائفة من أن أكون وحدي، لكنني أدركت أنني بحاجة إلى تعلم الشعور بالرضا عن نفسي، وعندما حدث ذلك ، قررت الاحتفال بذاتي مرتدية فستان الزفاف".

الزواج
منوعات
بريطانيا
عارضة أزياء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53079
منذ 45 دقيقة
طيب ما قصرتي في العلاقات ويبدو انك اكتفيتي

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أحدث التعليقات

سيف💯✔️
فيه ضفدع بمزرعتنا سبحان الله نفس الشبه مابقي الا الحمار يطير .
سيف💯✔️
ياليت تبدين بنفسك علي اخر الزمن ناخذ النصيحه من المترديه والنطيحه .
سيف
الي جهنم وبئس المصير.
ابو عمار
ايش يبون برفات الموتى بعد دفنهم . يمكن يحطون لهم مزار
ابو عمار
حسبي الله عليهم حتى القط يستغلونه في توصيل المخدرات

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