عارضة أزياء تتزوج بمفردها: "سئمت من الرجال"

لندن (صدى):
أعلنت عارضة أزياء بريطانية أنها سئمت الاعتماد على الرجال، لذلك قررت الزواج من نفسها، وبالفعل اتخذت خطواتها بشكل جدي.
وبعد علاقات عاطفية متعددة لم تستمر، وبعد أن أمضت بعض الوقت كسيدة عزباء، أدركت عارضة الأزياء أنها تستطيع الوقوف على قدميها وتعتمد على نفسها دون حاجة لرجل.
وقالت العارضة البالغة من العمر 33 عامًا: "وصلت إلى مرحلة نضجت فيها ، أدركت أنني امرأة قوية".
وأضافت: "كنت دائمًا خائفة من أن أكون وحدي، لكنني أدركت أنني بحاجة إلى تعلم الشعور بالرضا عن نفسي، وعندما حدث ذلك ، قررت الاحتفال بذاتي مرتدية فستان الزفاف".