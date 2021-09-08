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اليوم.. محاكمة الداعشي حارق الطيار الأردني معاذ الكساسبة

منذ ساعة
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اليوم.. محاكمة الداعشي حارق الطيار الأردني معاذ الكساسبة

ستوكهولم (صدى):
على خلفية حرق داعشي للطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا داخل قفص قبل 6 سنوات، كشف اسم الداعشي المتورط في تلك الجريمة.

وظهر اسم عنصر تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن أطلق القضاء السويدي تحقيقا بشأن جرائم حرب ارتكبت في سوريا.

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة السويدية، أن النيابة المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا "في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا"، من بينهم "أسامة كريّم "، كأحد المتورطين بقضية قتل الكساسبة.

ويواجه كريم الذي يمثل اليوم الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، تحقيقاً حول "جرائم حرب"، من ضمنها قضية الطيار الأردني.

السويد
ارهاب
داعش
معاذ الكساسبة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53076
منذ ساعة
ارسلوه الى الاردن ليتم اعدامه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قمة السخافه
ابو عمار
بعد 15 سنه من الحادثه تنشرها
ابو عمار
وانت مالك يا مي ومال الممثله ؟
ابو عمار
هههههههههههههههههههه يبدو انه اهبل
ابو عمار
العشيق الغبي ايش مصلحته من قتل الزوج

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