اليوم.. محاكمة الداعشي حارق الطيار الأردني معاذ الكساسبة

ستوكهولم (صدى):
على خلفية حرق داعشي للطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا داخل قفص قبل 6 سنوات، كشف اسم الداعشي المتورط في تلك الجريمة.
وظهر اسم عنصر تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن أطلق القضاء السويدي تحقيقا بشأن جرائم حرب ارتكبت في سوريا.
وأوضح متحدث باسم النيابة العامة السويدية، أن النيابة المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا "في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا"، من بينهم "أسامة كريّم "، كأحد المتورطين بقضية قتل الكساسبة.
ويواجه كريم الذي يمثل اليوم الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، تحقيقاً حول "جرائم حرب"، من ضمنها قضية الطيار الأردني.