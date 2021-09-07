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بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

منذ يوم
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بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

ماجد محمد (صدى):
توقع حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات نتيجة مباراة منتخب السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم.

وقال الصبحان خلال فيديو له عبر حسابه بتويتر "نسبة فوز السعودية 0٪ ونفس النسبة لعمان والمباراة ستنتهي بالتعادل السلبي، وممكن تنتهي 1/1 وأنا أميل لنتيجة 0/0 المهم راح تنتهي تعادل"

يذكر ان الجمهور الرياضي يترقب مباراة السعودية وعمان التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وستنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة مساءً بتوقيت عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في سلطنة عمان.

السعودية
كأس العالم
عمان
حسن الصبحان

التعليقات

أبو خالد
أبو خالد عدد التعليقات : 14234
منذ يوم
يابغضي لك،
ياكرهي لك،
وياكرهي لجميع ماتقول وماتقوم به وماتقدمه، يارجل.
غادة
غادة عدد التعليقات : 25
منذ يوم
طيب
ناقد رياضي
ناقد رياضي عدد التعليقات : 983
منذ يوم
المباراة تنتهي بفوز سعودي 3 صفر ...
سعـــ ابومحمد ـــد
سعـــ ابومحمد ـــد عدد التعليقات : 146
منذ يوم
يابغضي لك،
ياكرهي لك،
وياكرهي لجميع ماتقول وماتقوم به وماتقدمه، يارجل.
أبو خالد
أبو خالد عدد التعليقات : 14234
منذ يوم
إنتهت نتيجة مباراة المنتخب ولله الحمد بالفوز بالثلاث نقاط،،

أبرد ياوجهه بارد الوجه.
علي الغامدي
علي الغامدي عدد التعليقات : 2
منذ يوم
هذا شخص فاشل ولا عنده لا توقعات ولا شي الاخضر فاز ولله الحمد وكسر خشمه
علي الغامدي
علي الغامدي عدد التعليقات : 2
منذ يوم
هذا شخص فاشل ولا عنده لا توقعات ولا شي الاخضر فاز ولله الحمد وكسر خشمه
محمد ياسين
محمد ياسين عدد التعليقات : 1
منذ يوم
توقعات هههه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17334
منذ 22 ساعة
شو قلت تعادل ١-١ أو صفر صفر .. تمام قربت كثير من سكن تسلم .. لكن برضه ما سلم توقعك من الخيبة والخرافة
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2751
منذ 17 ساعة
هذا كيف مسمينه ملك التوقعات وهو من جنبها .. ألف توقع خطأ وواحد صح
والحركة المضحكه اذا كان توقعه خطأ وهو كالعاده خطأ يروح يطلع اعذار ويمسح التغريدات
ABDALRAHMAN
ABDALRAHMAN عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
ههههههههه ما صدقت

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ميكي ماتش
د محمد ماجد بخش
خدامة الحكومة يا بيه
د محمد ماجد بخش
حلوة عبايتها.. يكشحوا.. وتقصد بها التنبيه بالأضواء العالية ليلاً أو نهارا .. في لندن التكشيح إذن بالسماح لك بالعبور .. وهنا العافية في الشحم...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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